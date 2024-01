DIA MUNDIAL DA PAZ (1 DE JANEIRO)

A Santa Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz

Assim é no primeiro dia de cada ano. O primeiro dia do ano é, pois, um dia dedicado a Santa Maria, Mãe de Deus. Nesta data também se comemora o Dia Mundial da Paz. Nossa Senhora é a grande Rainha da Paz, Mãe, Virgem e Padroeira da Humanidade. Trata-se de uma Solenidade de há muito celebrada, venerando-se uma invocação mariana de grande importância.

Na antiguidade cristã, a Festa era chamada de “Circuncisão do Menino Jesus”. Hoje, a Igreja celebra aquela que não precisava ser purificada no Templo, Maria, pois Deus a purificou no ventre de sua mãe, e como Imaculada deu à Luz o Redentor, sendo aclamada pelos fiéis como a Virgem Maria Mãe de Deus.

O título Mãe de Deus (“Theotokos”, em Grego) está presente na vida da Igreja desde os primeiros cristãos, mas foi oficialmente proclamado em 431 no Concílio de Éfeso. Este título é a demonstração da Maternidade Divina de Nossa Senhora, contra a qual desde cedo surgiram heresias afirmando que Maria era a mãe de um Jesus apenas homem. A Igreja, porém, sempre a proclamou como “Theotokos”, ou seja, Maria como a mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Quando Maria deu o seu “sim” a Deus, através de Gabriel, tornou-se na ligação entre o céu e terra, o canal entre Deus e os homens pelo qual Ele vem ao mundo. Por ela, o Verbo se encarna, por ela a Salvação vem ao mundo. É este o mistério desta Solenidade, o mistério daquela que é “Theotokos”, da medianeira, logo da paz, que assim começa o ano a levar o mundo pela sua mão, guiando e orientando.

Neste sentido, nada melhor que o dia da “Theotokos” para acolher o Dia Mundial da Paz. Esta é uma data comemorativa de origem católica celebrada anualmente a 1 de Janeiro. Tem como objectivo promover a paz no mundo, garantindo a construção de uma cultura que permita que indivíduos e Estados possam ser defensores da paz entre a Humanidade. A vivência desta data tem também como objectivo a criação de condições de vida digna para todos. O Dia Mundial da Paz é uma comemoração criada em 1967, pelo Papa Paulo VI, tendo sido assinalada pela primeira vez em 1968. A celebração do dia é marcada por um discurso do Pontífice, e, desde então, os Papas que discursaram foram Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. O discurso é realizado pelo Papa no Vaticano.

Para a Igreja Católica, a celebração é considerada parte do período natalício, pois é realizada durante a Solenidade de Maria, Mãe de Deus e Rainha da Paz. Apesar da criação católica, pretende-se que neste dia se festeje e promova a paz por e entre todos os povos, independentemente da sua religião, bem como se repita ao longo de todos os dias do ano. De toda a forma, a data ainda tem outra forte ligação com a Igreja Católica, que a reveste como um Dia Mundial de Oração pela Paz, em articulação com a Organização das Nações Unidas (ONU). De recordar que a ONU também comemora um Dia Internacional da Paz, mas noutra data, a 21 de Setembro. Fá-lo para promover a paz entre as pessoas, entre os indivíduos e o Estado, entre os próprios Estados, e entre os Estados e a comunidade global, isto é, a Humanidade.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa