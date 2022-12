D. STEPHEN LEE REUNIU COM OS CAPELÃES E IRMÃS MISSIONÁRIAS AUXILIARES DAS ESCOLAS DIOCESANAS

Valores católicos reforçam componente educativa

O bispo D. Stephen Lee nomeou, oficialmente, nove sacerdotes para as funções de capelão nas escolas diocesanas, com retroactivos a partir do início do ano-lectivo em vigor. O objectivo é, sobretudo, promover a formação pastoral e religiosa nas escolas diocesanas.

Os capelães nomeados são os padres José Mario Mandía, José Angel, Leonard Dollentas, Rafael Gemelli Vigolo, Daniel Ribeiro, Domingos Un, Michael Cheung, Cyril Jerome Law e Lawrence The Reh.

Ao mesmo tempo, as irmãs Maria Pu, Maria Mu e Evelyn Ming foram designadas como missionárias auxiliares em quatro das escolas.

Por forma a garantir uma melhor execução dos planos de formação pastoral e religiosa, bem como definir claramente o âmbito dos trabalhos, D. Stephen Lee reuniu com os referidos capelães e irmãs missionárias auxiliares, na tarde de 30 de Novembro. No encontro, o bispo de Macau voltou a sublinhar que «a educação é um dos serviços importantes da Diocese Católica de Macau», tendo convidado os «jovens, capazes e enérgicos» sacerdotes da Diocese a assumirem as respectivas pastorais escolares.

Segundo o prelado, «a escola é o lugar mais importante para a formação dos jovens, e a presença dos capelães escolares pode favorecer mais eficazmente o desenvolvimento da pastoral e da educação religiosa nas escolas, permitindo que a missão da educação católica se torne o centro da educação escolar».

No início da reunião, D. Stephen Lee exortou os presentes a reverem e a reflectirem sobre a filosofia e a missão das escolas católicas, enfatizando que este tipo de estabelecimento de ensino está obrigado a introduzir Jesus Cristo e seus valores nas actividades educativas: «Por meio de uma abordagem holística, que apresenta uma combinação de currículos formais e informais, as escolas devem ter como objectivo permitir que os seus professores e alunos conheçam Jesus nos 3Vês (Via et Veritas et Vita– o caminho, a verdade e a vida)». Na ocasião, ilustrou as características das escolas católicas, dizendo tratar-se de um “A+”, em que “A” são todos os valores positivos que se devem alcançar, enquanto “+” é o valor agregado das perspectivas da Igreja Católica. No seu entender, «por meio de intercâmbios presenciais mais proactivos entre professores e alunos, o capelão escolar e as irmãs missionárias auxiliares podem, assim, enriquecer o seu conhecimento e compreensão quanto aos princípios e valores educacionais católicos».

A terminar, todos os presentes trocaram opiniões e partilharam experiências, com Stephen Chan Teng-Fong, director da Comissão Diocesana da Educação Católica (CDEC), a dar como exemplo os resultados positivos obtidos pela “Unidade de Pastoral e Formação Religiosa” do Colégio Diocesano de São José.

J.M.E. com CDEC