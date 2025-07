IGREJA DE SÃO LÁZARO CELEBRA MISSA E PROCISSÃO A 13 DE JULHO

Por São Roque, contra todas as doenças

A igreja de São Lázaro irá celebrar a Festa de São Roque, o protector contra a peste e outras epidemias, no próximo dia 13 de Julho. Pelas 9 horas e 30 da manhã, será celebrada Missa Solene, seguida de Procissão com a imagem de São Roque.

O cortejo partirá da igreja, passando por várias ruas do Bairro de São Lázaro. Ao longo do percurso, os fiéis irão rezar e recitar alguns versículos bíblicos.

Concluída a Procissão, os fiéis rezarão junto à imagem de São Roque, pedindo que a todos abençoe e interceda pelos cidadãos de Macau, com vista a preservarem a saúde física e mental.

A Procissão de São Roque é uma cerimónia religiosa já com larga tradição em Macau. A sua origem data do final do Século XIX, em resultado de uma epidemia que rapidamente alastrou a todo o território e cuja extinção se deve à intercessão do Santo. Desde então, os fiéis passaram a celebrar anualmente a Festa de São Roque, em forma de agradecimento.

Durante a epidemia da SARS (2002-2004) e, mais recentemente, do COVID-19 (2020-2022), foram muitos os fiéis que diariamente rezaram a São Roque para que livrasse Macau de todas as doenças.

A Procissão de São Roque está inscrita na lista do Património Cultural Imaterial de Macau.

