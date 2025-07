Leão XIV recebeu o Presidente de São Tomé e Príncipe

No espaço de dois dias, o Papa Leão XIV recebeu, na Santa Sé, dois altos dignitários. O Presidente de São Tomé e Príncipe, Carlos Manuel Vila Nova, esteve com o Santo Padre no dia 30 de Junho e a Primeira-Ministra de Itália, Giorgia Meloni, na passada quarta-feira.

O Papa Leão XIV recebeu o Presidente da República Democrática de São Tomé e Príncipe, em audiência, na última segunda-feira, no Palácio Apostólico, no Vaticano.

Após o encontro, Carlos Manuel Vila Nova reuniu com o secretário para as Relações com os Estados e Organizações Internacionais do Vaticano, D. Paul Richard Gallagher, onde foram destacadas “as boas relações entre a Santa Sé e São Tomé e Príncipe”.

“Discutiram-se alguns aspectos da situação política e socioeconómica do País, especialmente a colaboração da Igreja local nos domínios da saúde e da educação, com particular atenção à formação da juventude do arquipélago”, acrescentou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

Segundo o Vaticano, no decorrer da conversa, o Presidente do país lusófono e o secretário para as Relações com os Estados da Santa Sé falaram também sobre questões regionais e internacionais, “sublinhando-se a importância de promover o diálogo e a cooperação entre as nações”.

A VEZ DE MELONI

Na quarta-feira foi a vez do Papa receber, também no Vaticano, a Primeira-Ministra de Itália, Giorgia Meloni, que reuniu igualmente com responsáveis da diplomacia da Santa Sé, tendo debatido a situação em Gaza e na Ucrânia.

O encontro entre Leão XIV e Meloni decorreu na Biblioteca do Palácio Apostólico, em privado, concluindo-se com a tradicional troca de presentes.

A chefe do Governo de Itália conversou depois com o secretário de Estado do Vaticano, cardeal D. Pietro Parolin, que se fez acompanhar por D. Paul Richard Gallagher.

As duas partes sublinharam “as boas relações existentes entre a Santa Sé e a Itália”. Na ocasião, foi salientado “o compromisso comum pela paz na Ucrânia e no Médio Oriente, e pela assistência humanitária em Gaza”.

