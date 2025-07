SÉ CATEDRAL: DEZ JOVENS FIZERAM PROFISSÃO DE FÉ NO PASSADO DOMINGO (29 DE JUNHO)

Sob o “testemunho” de Pedro e Paulo

Dez jovens realizaram a sua Profissão de Fé na Missa Dominical em Português da igreja da Sé Catedral, no passado dia 29 de Junho.

No dia em que a Igreja Católica celebrou a Solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, chamou dez jovens junto ao altar, tendo estes proferido a sua Profissão de Fé. O momento solene constitui mais uma etapa da caminhada de fé trilhada pelos católicos.

Segundo a página electrónica da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus (Dehonianos), “celebrar os Apóstolos Pedro e Paulo é um testemunho de fé na Igreja ‘una, santa, católica, apostólica’. Pedro é, efectivamente, a pedra que se apoia directamente sobre a pedra angular que é Cristo. (…) Paulo, de perseguidor, tornou-se o Apóstolo dos Gentios, o missionário ardoroso do Evangelho. (…) Pedro foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo ilustrou-a com a sua doutrina. Pedro estabeleceu a Igreja nascente entre os filhos de Israel e Paulo anunciou o Evangelho a todos os povos; ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo”.

No final da Missa, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa convidou as crianças, os jovens e os catequistas para um convívio: «Hoje temos o encerramento da Catequese. Daí que estejam convidadas todas as crianças e jovens, mais os pais e os catequistas, a se reunirem depois da Missa para um momento de convívio no pátio do Colégio Diocesano de São José [localizado junto ao Paço Episcopal]».

ACTIVIDADES DE VERÃO DA SÉ CATEDRAL – Ainda no que respeita aos mais novos, o padre Daniel anunciou que no próximo Domingo, 6 de Julho, a igreja da Sé Catedral vai promover uma venda de produtos, com o objectivo de custear as actividades juvenis de Verão, organizadas pela Paróquia.

«Muitas crianças, jovens, bem como alguns dos nossos acólitos, irão ficar em Macau durante as férias. Teremos algumas actividades de férias para as crianças e os jovens», começou por explicar o padre Daniel, alertando os interessados para a necessidade de «ficaram atentos à divulgação da programação», que se encontra em fase de elaboração.

A fim de ajudar a recolher o máximo número de produtos para venda no adro da igreja, o sacerdote pediu «aos interessados em ajudar» que façam chegar, ao Cartório da Sé, «algumas frutas, bolos e outras contribuições que permitam ajudar a custear as actividades de férias das crianças e dos jovens da Sé Catedral». A recolha tem lugar amanhã e Domingo, sendo «os produtos vendidos após a Missa Dominical [em Português]».

J.M.E.