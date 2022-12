XU ZHIXIAN, CATÓLICO, EM PEREGRINAÇÃO DESDE A EUROPA

Com cavalo até à China

Tem nas viagens um modo de vida desde tenra idade, uma filosofia que já o levou a vários locais fora do comum. Em Outubro de 2021, numa viagem à Galiza, em Espanha, deu início à que será, sem dúvida, a grande aventura da sua vida.

Aos 33 anos de idade, Xu Zhixian, originário de Heze, na província de Shandong, encontrou o seu companheiro de viagem em Espanha e agora, a pé ao seu lado ou montado nele, espera chegar à China! Estamos a falar, claro está, de um cavalo.

Católico, faz mais esta peregrinação com o objectivo de glorificar a criação de todos os seres da terra. Daí o seu companheiro de viagem ser um cavalo, animal que adquiriu em Espanha, mais precisamente em Santiago de Compostela. Ao longo do percurso, vão parando quando estão cansados e comem e bebem o que lhes vão oferecendo ao longo da jornada. Na prática, dormem onde podem e comem e bebem do que recebem das populações. Não pré-programou a viagem e muito menos definiu quaisquer rotas.

Xu Zhixian procura viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e encara esta caminhada como um instrumento para fazer o bem e cuidar todos os seres de forma digna.

O CLARIMcruzou-se com Xu Zhixian em Larochette, no Luxemburgo, estava o “nosso” peregrino no Posto de Turismo a pedir água para o seu cavalo. Aliás, nesse mesmo dia, já havíamos passado por ele, de carro, numa das estradas de montanha que dão acesso a Larochette. Acabou, pois, por dar de beber ao cavalo e um residente ofereceu-lhe almoço no restaurante português da vila.

A curiosidade de quem por eles cruza é uma constante nas localidades por onde passam, segundo nos disse Xu Zhixian, o que também faz com que sejam bem recebidos.

Em Larochette, zona de grande tradição na criação de cavalos e bovinos, não foi difícil encontrar onde alimentar o seu companheiro e um recanto para descansarem.

No dia seguinte, quando contactámos Xu Zhixian pela Internet, já havia andado quase quarenta quilómetros, encontrando-se a pernoitar num mosteiro na cidade alemã de Trier, da qual já vos falámos noutras crónicas.

Até ao destino final, a peregrinação vai continuar a desenrolar-se sem pressas, nem grandes planos. Vai-se efectuando consoante as circunstâncias e as condições meteorológicas. Agora, com o Inverno – as temperaturas nesta zona da Europa são muito baixas –, irão chegar os dias em que terão de permanecer por mais tempo num qualquer lugar, enquanto aguardam por temperaturas mais amenas e por condições de mobilidade mais favoráveis.

No último Inverno, Xu Zhixian e o seu cavalo Furion (sim, é este o nome que Xu deu ao fiel companheiro) foram acolhidos num mosteiro cisterciense na Galiza (Mosteiro de Santa María de Ferreira, em Ferreira de Pantón), sendo que as temperaturas rondavam os cinco graus negativos. Este ano, no Leste na Europa, as temperaturas deverão descer aos mesmos níveis, pelo que a ideia é caminharem o máximo possível até ao Natal. Depois há que encontrar um lugar para ficar uma temporada – religioso, de preferência –, até que o Inverno se torne menos rigoroso. Repostas as energias, seguem-se longos meses de viagem.

Xu Zhixian é introvertido, mas na companhia do seu cavalo, por onde quer que passem, acaba por ser o centro das atenções. Cumprido parte do Caminho de Santiago, seguiu-se a Holanda (hoje, Países Baixos). Actualmente estão na Baviera, rumo a Leste, sempre com a China no horizonte.

Quando questionado sobre a insegurança que poderá ter de enfrentar mais à frente, devido às sempre difíceis ex-repúblicas soviéticas e seus países satélites, respondeu que ainda não se depararam com quaisquer situações problemáticas. Para já, o maior perigo tem sido os sustos sentidos pelo Furion, devido à circulação dos carros e a outras questões, que podem acabar por atirar Xu Zhixian para o meio da estrada ou ribanceira. «Vou sempre atento durante a caminhada» salientou a’ O CLARIM.

Se quiserem saber mais sobre esta aventura, ou mesmo entrar em contacto com Xu Zhixian, consultem a página do Instagram “Furion en Unas”, onde vão sendo registadas as peripécias destes dois compinchas.

João Santos Gomes