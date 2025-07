CAPELA DE SÃO LUÍS DO COLÉGIO YUET WAH

Obra e herança salesiana

Localizada na tranquila Estrada da Vitória, na Península de Macau, a Capela de São Luís serve a comunidade católica do Colégio Yuet Wah.

A capela foi estabelecida em 1942, ligada ao Colégio Yuet Wah (escola com raízes cristãs, mas de gestão chinesa). Em 1964 foi erguida uma nova capela no mesmo local, possivelmente devido ao crescimento da comunidade católica do estabelecimento de Ensino ou a necessidades estruturais.

O edifício de 1964 apresenta um estilo moderno e simplificado, contrastando com as igrejas barrocas históricas do território. Mantém funções religiosas subordinadas directamente à diocese de Macau. Para uma visita, tem que se aceder ao Colégio, no qual a capela está incorporada.

A Capela de São Luís está integrada num complexo escolar salesiano de meados do Século XX, entre edificado mais antigo (à esquerda da fachada, a parte original do imóvel) e mais moderno (do lado direito).

A capela exibe um estilo revivalista com influências neogóticas. Tem planta em cruz latina, fachada simétrica com pórtico de arquivoltas pontiagudas e um zimbório octogonal no topo. Acede-se pelo pátio central ajardinado do Colégio. O corpo térreo da fachada tem aparência acastelada, com contrafortes a separar os corpos do meso, conferindo a ideia de um nártex, do qual se abrem três portas, encimadas por arcos ogivais (góticos). Sobre essa base, encimada por uma espécie de ameias interrompidas, erguem-se três corpos, dos quais o central é o mais alto e coroado pelo zimbório octogonal. No topo do corpo central, abre-se um nicho para o sino, antes do arranque do zimbório. A fachada é harmoniosa e elegante. Em cada um dos três corpos, apresenta-se uma fenestração com vidros coloridos, mas singelos. Um medalhão em forma de escudo apresenta-se no corpo central, a meia altura. O interior é simples e agradável, com boa capacidade.

O edifício escolar é constituído por vários blocos – Jubilee, Bosco, Rinaldi, Versiglia, entre outros – dispostos em torno da capela, reforçando a centralidade desta.

O Colégio Yuet Wah foi fundado em Cantão, em 1925, por Liu Fung Kei e Tam Yee Man, como escola protestante. Em 1928 mudou-se para Macau. Entre 1929 e 1933 construiu-se a infraestrutura na Estrada da Vitória, com o apoio do Governo português. O terreno foi inicialmente cedido pelas autoridades portuguesas para construção com fins escolares.

Em 1942 deu-se a transição salesiana e católica, em plena Guerra do Pacífico. Com a pressão financeira durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942 a escola e capela passaram para a administração dos Padres Salesianos de Dom Bosco, sob a supervisão do padre Mário Aquistapace e a aprovação oficial pelo inspector salesiano de Xangai.

Em 1948 foi aberta a Secção Inglesa, com programa académico segundo o sistema britânico, com exames “GCE” da Universidade de Londres.

A Capela de São Luís não tem o estatuto de igreja paroquial independente, mas serve a comunidade católica do Colégio Yuet Wah, ali sendo celebradas missas e realizadas actividades escolares de âmbito religioso.

A diocese de Macau tem a jurisdição de todas as capelas existentes na RAEM.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa