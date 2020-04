Indicadores batem no fundo

A economia sul-coreana registou no primeiro trimestre do ano o seu pior desempenho em mais de uma década, devido ao impacto da pandemia do Covid-19, informou ontem o banco central do País.

O Produto Interno Bruto daquela que é a 12.ª economia mundial contraiu 1,4 por cento até Março, em comparação com o mesmo período do ano passado, a maior queda desde o último trimestre de 2008.

A Coreia do Sul foi um dos primeiros países asiáticos a ser atingido pelo surto do novo coronavírus, mas conseguiu conter a epidemia muito devido à implementação em larga escala dos testes de rastreamento do Covid-19.

A crise de saúde pública já provocou mais de 182 mil mortos e infectou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593 mil e 500 doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os Governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando sectores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram entretanto a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.