CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE REIMS, EM FRANÇA

Maior do que a de Paris

Mais ou menos a meio caminho entre o Luxemburgo e Paris fica a cidade de Reims, na região de Champanhe, que nesta altura do ano tem o atractivo adicional das vindimas.

Mas Reims é mais do que champanhe e vindimas, é também a cidade onde eram coroados os Reis de França, entre muitas outras curiosidades. Para além do seu famoso vinho espumante, Reims é não menos conhecida pela sua catedral de Notre-Dame, a que se juntam a basílica de Saint-Remi, o Palácio Tau e o Museu da Abadia de Saint-Remi, tudo construções classificadas como Património Mundial da UNESCO.

Quanto ao nome atribuído à “Cidade da Coroação”, a justificação recai no facto de Clóvis, Rei dos Francos, ter sido baptizado pelo bispo Remi, no ano de 498, tornando-se o primeiro soberano católico do Ocidente. Este importante evento fez de Reims a cidade escolhida para coroar 33 reis franceses. Durante a Primeira Guerra Mundial a quase totalidade da cidade foi destruída e três décadas depois, a 7 de Maio de 1945, a rendição nazi foi assinada em Reims.

Contudo, a história da cidade remonta a mais de dois mil anos. Segundo a lenda, foi fundada por Remo, irmão de Rómulo, fundador de Roma, daí o nome derivado de “Reims”.

Mais: a 17 de Julho de 1429, Joana d’Arc coroou Le Dauphin Carlos VII em Reims. Todos os anos este evento é comemorado durante o Festival de Joan.

Outro facto curioso, durante a Grande Guerra, os habitantes da cidade refugiaram-se nos mais de cem quilómetros das caves de champagne espalhadas pela cidade para fugirem à mortandade, tendo sido criada uma espécie de cidade subterrânea com escolas e hospitais e até mesmo uma ópera onde se realizaram vários concertos.

Actualmente, Reims é também uma importante cidade universitária que conta com mais de vinte mil estudantes no Ensino Superior, mantendo a sua tradição de centro universitário desde 1548.

Quanto à Catedral da Nossa Senhora de Reims, foi construída no Século XIII e é uma obra-prima da arquitectura gótica. Foi erguida sobre as ruínas da antiga catedral, devastada por um incêndio em 1210, sendo maior que a Catedral de Notre-Dame de Paris!

De imponente arquitectura e dimensões esplendorosas, o edifício tem 150 metros de comprimento, 48 metros de largura e 83 metros de altura; alberga duas mil 303 estátuas, incluindo o famoso “Anjo Sorridente”. Para subir à Torre Norte é preciso galgar 249 degraus. O esforço vale a pena, pois a vista do terraço é soberba.

João Santos Gomes