FOTOLEGENDA 

JOVENS MACAENSES VISITARAM FUJIAN – A Associação dos Jovens Macaenses (AJM) realizou uma visita de intercâmbio cultural à província de Fujian, entre 9 e 14 de Outubro. A delegação, composta por treze elementos, visitou as cidades de Fuzhou, Nanping, Putian e Quanzhou, tendo participado em encontros ao mais alto nível. “A visita proporcionou um conhecimento profundo de Fujian, desde a sua história, a sua vasta cultura, essencialmente focada na indústria do chá, e ainda dos últimos desenvolvimentos da província, principalmente nos transportes e acessos, sem esquecer também a área ecológica, onde é altamente preservada e promovida a nível turístico”, refere uma nota da AJM enviada às redacções. “A AJM vai continuar a proporcionar estas visitas no futuro, impulsionando a presença e o conhecimento da comunidade jovem macaense na República Popular da China, promovendo também o seu legado cultural e o seu papel de intermediário entre a China e os países de língua portuguesa, juntamente com os últimos desenvolvimentos da RAEM”, lê-se ainda.