SJM ASSINALA ANIVERSÁRIO NACIONAL – Os membros do Conselho de Administração e restantes trabalhadores da Sociedade de Jogos de Macau (SJM) juntaram-se, na passada terça-feira, para assinalar o 73.º Aniversário da Implantação da República Popular da China. O evento, que teve lugar no Grande Salão do Hotel Grand Lisboa, foi presidido pela administradora delegada da SJM Resorts, Daisy Ho, que em traços gerais enfatizou a melhoria da economia e das condições de vida em Macau e na China continental.