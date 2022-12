BAZAR DA PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL REALIZA-SE AMANHÃ

Novena de Natal até 24 de Dezembro

BAZAR NO ADRO DA SÉ –O adro da Sé Catedral vai ser, amanhã, 17 de Dezembro, palco de um bazar de beneficência. Entre as 13:00 horas e as 17:00 horas, para além da tradicional venda de produtos, serão organizadas várias actividades, estando prevista a realização de jogos e entrega de presentes. A iniciativa está aberta a toda a população de Macau.

MOMENTO DE ESPIRITUALIDADE PARA IDOSOS –O segundo encontro de espiritualidade com os idosos irá decorrer na próxima quinta-feira, 22 de Dezembro, novamente no Cartório da Sé, entre as 15:00 horas e as 17 horas e 30. Segundo o Boletim da Sé deste mês de Dezembro, “convidam-se os idosos da nossa paróquia, bem como todos os que queiram conhecer melhor a Igreja Católica a participarem neste evento”.

No passado dia 17 de Novembro, teve lugar o primeiro momento de espiritualidade para idosos, que juntou doze fiéis, sob a orientação espiritual do padre Daniel Ribeiro, SCJ.

NOVENA DE NATAL –Dando continuidade às novenas “online” celebradas pelo padre Daniel, entre hoje, 16 de Dezembro, e o próximo dia 24 de Dezembro, os fiéis poderão participar na novena dedicada ao Natal, no canal de YouTube “Padre Daniel Ribeiro, SCJ”.

Só no mês de Dezembro, foi realizada uma novena presencial dedicada à Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria e outra “online”, desta feita dedicada a Santa Luzia, em memória da qual foi celebrada missa especial, também com recurso à Internet.

J.M.E. com Paróquia da Sé Catedral