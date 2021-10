ANTIGO PRIOR PROVINCIAL DOS DOMINICANOS FALECEU AOS 76 ANOS DE IDADE

Padre Bonifacio García Solís deixa legado

Colocou Macau e Hong Kong no centro dos esforços de evangelização da Ásia Oriental e foi o primeiro Prior Provincial dos Dominicanos de Nossa Senhora do Rosário a efectuar uma visita canónica à China desde o final da Guerra do Pacífico. O padre Bonifacio García Solís morreu no passado sábado, na sua Espanha natal, aos 76 anos de idade, mais propriamente em Oviedo, nas Astúrias, localidade que o viu nascer.

O padre Solís liderou durante mais de uma década e meia a província dominicana de Nossa Senhora do Rosário. Eleito pela primeira vez para o cargo de Prior Provincial em 1997, o sacerdote espanhol tomou em mãos a tarefa de relançar a presença da Ordem dos Pregadores na Ásia Oriental, através do fomento da vocação missionária dos dominicanos e do reforço da sua presença nos locais de missão. Em 2003, tornou-se o primeiro Provincial Dominicano desde a Guerra do Pacífico a realizar uma visita canónica à República Popular da China, onde a Ordem Dominicana tinha instalado um noviciado provisório.

Ciente de que a prioridade da Província de Nossa Senhora do Rosário teria que passar pelo recrutamento e a adequada formação de novas vocações, o padre Solís promoveu, durante os seus três mandatos como Prior Provincial, a internacionalização da missão dominicana na Ásia Oriental. «Ele abriu literalmente as portas da Província no sentido de atrair novas vocações oriundas de missões e de comunidades cristãs emergentes da região. Esta opção trouxe uma das mudanças mais drásticas na vida da Província desde que foi fundada em 1587. Era uma Província predominantemente espanhola ou europeia e tornou-se mais internacional, mais multicultural e mais asiática», explicou o padre Jarvis Sy, em declarações a’O CLARIM. «Os seus esforços e a sua visão ajudaram os irmãos asiáticos a subir na hierarquia da Província e assumir posições de grande responsabilidade. Durante os seus três mandatos consecutivos como Prior Provincial, o padre Solís supervisionou a incorporação dos irmãos da Venezuela na Província, a fundação de missões em Singapura e no Myanmar, e a restauração das missões dominicanas na China», recordou o sacerdote da Ordem dos Pregadores.

Nascido na localidade asturiana de Santibáñez de Murias-Aller, a 19 de Junho de 1945, e ordenado sacerdote a 27 de Junho de 1971, em Madrid, Bonifacio García Solís sucedeu ao compatriota Pedro Luis Gonzales na liderança da Província Dominicana de Nossa Senhora do Rosário em 1997, tendo ocupado o cargo até 2008. Foi durante o seu consulado à frente da missão dominicana na Ásia Oriental que Macau recuperou um papel central na estratégia de evangelização gizada pela Ordem de São Domingos. «O eventual regresso dos dominicanos a Macau foi um dos seus primeiros projectos. Esta presença acabaria por se desenvolver ao ponto de se tornar um legado importante na história da Ordem, com a reorganização da Comunidade Internacional de Estudantes em Macau e o estabelecimento de uma colaboração entre os dominicanos e o Instituto Inter-Universitário de Macau, que acabaria por evoluir até se transformar na Universidade de São José», lembrou o padre Jarvis Sy. A capela do Priorado de São Domingos, situada na Avenida Sidónio Pais, acolheu na passada terça-feira uma celebração eucarística em memória do padre Solís. Já em Hong Kong, a homenagem ao antigo Prior Provincial da Província Dominicana de Nossa Senhora do Rosário está agendada para a próxima quarta-feira, numa cerimónia presidida pelo cardeal D. John Tong, administrador apostólico da diocese da região vizinha.

M.C.