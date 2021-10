DEVIDO À PANDEMIA DE COVID-19

Dia Paroquial da Família adiado para Janeiro

O Dia Paroquial da Família, iniciativa que estava originalmente prevista para o último Domingo deste mês, foi adiado para 15 de Janeiro do próximo ano. A diocese de Macau optou pela cautela e pelo bom senso, depois do mais recente surto de infecções pelo novo coronavírus ter encerrado escolas e estabelecimentos de Ensino Superior durante um mês.

A informação foi transmitida a’O CLARIMpor Veronica Pou, secretária-geral do Movimento Católico de Apoio à Família, a organização incumbida pela diocese de Macau de promover, no território, as celebrações do Ano da Família “Amoris Laetitia”.

O Dia Paroquial da Família estava agendado para o ginásio do polo seis do Colégio Diocesano de São José, instituição de Ensino Secundário que partilha o campus, na Ilha Verde, com a Universidade de São José.

Do cartaz do evento fazem parte um torneio de basquetebol para pais e filhos, actividades lúdicas e jogos, e outras iniciativas para a família. Coordenado pela organização secretariada por Veronica Pou, o certame conta ainda com o apoio de entidades como a Cáritas, a Rede de Serviço Juvenil D. Bosco ou a Rádio Voz de Maria.

Das actividades lúdicas e recreativas agendadas, a mais significativa é um torneio de basquetebol que une pais e filhos num mesmo desígnio. Apesar do adiamento, o alinhamento do Dia Paroquial das Famílias deve manter-se intocado, com a inscrição na competição – destinada a crianças nascidas em 2013, 2014 e 2015, acompanhadas por um dos pais – a apresentar um custo simbólico de cinquenta patacas.

A organização do torneio estabeleceu um limite máximo de vinte equipas por cada um dos três escalões nos quais se divide a prova, com cada um dos participantes autorizado a inscrever-se em apenas um dos escalões. As contas do grupo A estão reservadas a crianças nascidas em 2015, os embates do grupo B estão direccionados para atletas nascidos em 2014 e o triunfo no grupo C decide-se entre equipas formadas por crianças nascidas em 2013. Em todos os escalões os pequenos atletas devem estar acompanhados ou pelo pai ou pela mãe. A dupla vencedora em cada um dos três grupos etários recebe material fotográfico no valor de mil e 500 patacas.

O Ano da Família “Amoris Laetitia” foi anunciado pelo Papa Francisco a 27 de Dezembro de 2020, Domingo da Sagrada Família, e decorre até 26 de Junho de 2022, data para a qual está previsto o X Encontro Mundial das Famílias.

Lançada em 2016, a Exortação Apostólica “Amoris Laetitia” é fruto dos sínodos sobre a família realizados nos anos 2014 e 2015. O documento possui nove capítulos que abordam questões sobre a palavra, a realidade, os desafios e a vocação das famílias, o amor no matrimónio, a fecundidade, a educação das gerações mais novas e a espiritualidade.

M.C.