YIM TIN TSAI É DESTINO DE PEREGRINAÇÃO NO FINAL DE OUTUBRO

Movimento Católico de Apoio à Família focado no universo masculino

Para o Movimento Católico de Apoio à Família os meses de Setembro e Outubro vão ser quase por inteiro dedicados ao homem e ao universo emocional masculino. A 28 de Outubro, a organização realiza uma peregrinação à ilha de Yim Tin Tsai, em Hong Kong.

Que papel devem ter os homens no seio da Família e da sociedade moderna? De que forma podem os homens responder à chamada de Deus e compreender melhor a sua missão, numa época e num contexto social em que o materialismo e o imediatismo são valorizados? É com o objectivo de responder a estas e a outras questões que o Movimento Católico de Apoio à Família vai promover, nos meses de Setembro e de Outubro, uma série de acções de formação destinadas, em exclusivo, a homens com idade superior a 25 anos.

A primeira, agendada para o final da tarde de 16 de Setembro, tem precisamente como objectivo expandir a visão dos participantes sobre o papel que devem desempenhar no seio da Família, tendo por ponto de partida os valores e as expectativas inculcadas pela sociedade moderna. A iniciativa tem como orador Lei Seng Hang, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação de Psicologia de Macau, psicólogo clínico formado em Taiwan.

Se a primeira acção de formação propõe “discorrer sobre o papel dos homens nas famílias e na sociedade moderna”, o segundo “workshop”, previsto para 23 de Setembro, propõe uma incursão pelo universo emocional masculino, com o propósito de perceber de que forma um maior conhecimento da natureza dos homens pode favorecer o desenvolvimento de papéis familiares mais robustos. Terapeuta familiar, Leung Chi Kin é o especialista convidado pelo Movimento Católico para orientar a palestra.

As duas acções de formação têm o propósito de orientar a caminhada dos homens no seio da Igreja, da Família e da Sociedade, para que possam responder ao chamamento divino, compreender melhor a sua identidade e responder à sua missão enquanto homens.

Os “workshops” antecedem uma formação mais vasta, que se estende pelos quatro fins-de-semana de Outubro e que pretende reforçar a mensagem transmitida nas iniciativas promovidas em Setembro. O intuito é de dotar os participantes de estratégias de envolvimento emocional que possam favorecer a comunicação no seio da Família, bem como um maior envolvimento nos trabalhos da sociedade.

Nas acções de formação direccionadas para homens, sejam eles solteiros ou pais de família, estão em grande medida concentradas as iniciativas que o Movimento Católico de Apoio à Família vai promover em Setembro e Outubro.

Entretanto, a entidade vai organizar, a 28 de Outubro, uma peregrinação à ilha de Yim Tin Tsai, pequena ilha da RAEHK que esteve na vanguarda da evangelização da antiga colónia britânica, quando os missionários Gaetano Origo e Simeon Volonteri ali criaram uma missão católica, em 1864.

Marco Carvalho