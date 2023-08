ORGANIZAÇÃO PROMOVE CORRIDA SOLIDÁRIA A 29 DE OUTUBRO

Cáritas lança novo serviço de apoio domiciliário

A Cáritas de Macau espera lançar até ao final do corrente ano um novo serviço de apoio domiciliário básico, com o propósito de suprir as necessidades temporárias dos agregados familiares do território que têm idosos ou pessoas incapacitadas a seu cargo.

A instituição avançou para a constituição de uma nova empresa social que tem por finalidade prestar serviço voluntário de acompanhamento a idosos e dar resposta às preocupações das famílias, que por falta de capacidade ou de tempo nem sempre conseguem oferecer o cuidado mais adequado aos familiares que vivem sozinhos. «Há pessoas que vão de férias ou casos de empregadas domésticas que regressaram às Filipinas e os agregados familiares viram-se, de um momento para o outro, sem ninguém para tomar conta dos idosos, sem ninguém para lhes oferecer companhia. Aquilo que propomos é um serviço de acompanhamento dos idosos», explicou o secretário-geral da Cáritas, em declarações a’O CLARIM. «Os serviços que queremos prestar com esta nova empresa social são muito básicos. Não se trata de serviços de natureza médica ou de fisioterapia. É um pacote de serviços para que os idosos possam estar em casa, sem que os familiares tenham que estar preocupados com a situação em que se encontram», acrescentou Paul Pun.

Depois de constituída a nova empresa social, a Cáritas está já em processo de recrutamento dos funcionários que vão dar corpo ao novo projecto da organização. Numa primeira fase, a empresa deverá funcionar com uma dezena de funcionários e ser, em parte, financiada com o dinheiro que vier a ser angariado, a 29 de Outubro, com a edição de 2023 da Corrida Solidária da Cáritas. «A iniciativa vai ajudar-nos a recolher dinheiro para o nosso financiamento inicial, de forma a que possamos passar a garantir este tipo de serviços», sublinhou o dirigente. «A nova empresa social de prestação de apoio domiciliário não está relacionada com o Serviço de Apoio Domiciliário actualmente disponibilizado pela Cáritas e que é subsidiado pelo Instituto de Acção Social», esclareceu.

Para conferir um impulso substancial ao novo projecto, Paul Pun conta com uma forte adesão da população à Corrida Solidária da Cáritas, iniciativa que este ano recupera o seu formato original, depois de ter sido cancelada em 2020 e de ter adoptado um formato semi-virtual nos dois anos que se seguiram. A competição, organizada em parceria com a Universidade de Macau, contempla uma corrida de dez quilómetros; uma prova intermédia de cinco quilómetros; e ainda uma caminhada para quem esteja interessado em participar, sem ter necessariamente que competir. «No Domingo, 29 de Outubro, vamos ter a Corrida Solidária da Cáritas, mas a par da corrida vamos ter também uma marcha solidária. Há pessoas que não conseguem correr, como é o caso de pessoas em cadeira de rodas ou portadores de deficiência. Esta marcha é uma forma menos competitiva das pessoas se associarem ao evento. O objectivo não é conquistar um troféu ou terminar em primeiro ou em segundo. O mais importante é convencer a população, em geral, a associar-se a esta actividade», assumiu Paul Pun, que espera que o evento possa atrair até três mil e 500 participantes. As inscrições podem ser feitas com recurso à Internet, até 15 de Setembro.

M.C.