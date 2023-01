UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ VOLTA A APOSTAR NO ENSINO DE LATIM

Língua de Virgílio e de Ovídio seduz alunos chineses

O Latim é cada vez mais procurado por jovens da China continental que estudam nas instituições de Ensino Superior de Macau. O professor Roberto Ceolin, docente da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José, especialista em línguas clássicas, vai promover já a partir do final deste mês dois novos cursos de Latim.

São jovens, são provenientes da China continental e estão conscientes dos benefícios que o conhecimento da língua latina pode oferecer para uma compreensão mais abrangente do mundo actual. É este o perfil dos alunos que habitualmente procuram os cursos de Latim e línguas clássicas ministrados, a título extra-curricular, pela Universidade de São José (USJ). O interesse pelo estudo da língua de Cícero, Virgílio e Ovídio está a aumentar entre os estudantes do Interior da China que frequentam as instituições de Ensino Superior da RAEM, com particular ênfase na Universidade de Macau. «Estou a tentar dar os nossos cursos a conhecer, sobretudo ao público chinês, já que a maioria dos que frequentam estas formações são alunos chineses, muitos do Continente, estudantes da Universidade de Macau», explicou Roberto Ceolin, em declarações a’O CLARIM. «No último curso que abrimos, em vinte alunos, dezanove eram chineses», sublinhou.

Professor Assistente em Línguas Antigas, Roberto Ceolin é um dos grandes dinamizadores do estudo e da aprendizagem de línguas clássicas no território. Doutorado em Filosofia pela Universidade de Oxford, o docente vai promover, a partir do final do mês, dois novos cursos de introdução ao Latim – um de iniciação, propriamente dita, e outro para quem possui já conhecimentos rudimentares da língua latina.

As formações têm uma duração de trinta horas e custam duas mil patacas cada. Os cursos estão abrangidos pelo Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo, fomentado pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ).

O Curso de Latim Básico I destina-se a todos quantos queiram aprender a língua da Roma Antiga e aprofundar o conhecimento sobre a cultura e o modo de vida dos Romanos. Com aulas às segundas e quartas-feiras, a formação tem início a 6 de Fevereiro e estende-se até 27 de Março.

Já o Curso de Latim Básico II destina-se, por sua vez, a estudantes que tenham completado o curso de iniciação ou que tenham frequentado pelo menos trinta horas de formação no também idioma de Plínio e Júlio César. As aulas, ministradas às terças e quintas-feiras, sempre ao final da tarde, arrancam a 31 de Janeiro e prolongam-se até 28 de Março.

As duas formações serão ministradas nas instalações da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ, no Largo de Santo Agostinho.

M.C.