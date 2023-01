SÃO FRANCISCO DE SALES É CELEBRADO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (24 DE JANEIRO)

Pelos 400 anos da sua morte

Bispo de Genebra, Doutor da Igreja Universal, nasceu no castelo de Sales, perto de Thorens-Glières, ducado de Saboia, na actual França, no dia 21 de Agosto de 1567; viria a falecer em Lyon, a 28 de Dezembro de 1622. É o santo padroeiro dos escritores e dos jornalistas.

Oriundo da família dos barões de Boisy, ao mais velho de seis irmãos estava-lhe destinada a magistratura como carreira. Depois de estudar em colégios em La Roche e em Annecy, foi para Paris, onde entre 1583 e 1588 estudou Retórica e Humanidades no colégio Clermont. Foi depois estudar Direito em Pádua, na actual Itália, em 1588. Concluiu os estudos em 1592, tendo sido admitido como advogado no Senado de Chambéry, na Saboia. O pai traçara-lhe já o destino: o cargo de senador e o casamento com uma herdeira de uma distinta família da região.

Mas Francisco contrariou o pai, optando pelo Sacerdócio e com a intervenção do bispo de Genebra, D. Claude de Granier (1578-1602), obteve um cargo no conselho de curadores do Papa. Era o cargo mais alto que poderia obter para um jovem candidato ao Sacerdócio. O pai de Francisco acabou por ceder e o jovem, com 26 anos, foi ordenado presbítero a 18 de Dezembro de 1593.

Nove anos depois de receber ordens sacras, foi nomeado bispo coadjutor de Genebra, a par de D. Granier, a quem viria a suceder a partir de 17 de Setembro de 1602. Durante o seu episcopado, fundou a Ordem da Visitação de Nossa Senhora (religiosas conhecidas como Visitandinas), em 1610, com a ajuda de uma senhora nobre da Saboia, (Santa) Joana Francisca Frémyot de Chantal.

Escritor fecundo, particularmente de cartas de conselho e direcção espiritual, deixou uma importante obra que atesta a sua visão de vida e envergadura espiritual (como a “Introdução à Vida Devota”).

Desde 1923, a Igreja Católica considera São Francisco de Sales como santo padroeiro dos jornalistas e escritores, devido ao seu uso da imprensa. Foi canonizado em 1665 e proclamado Doutor da Igreja em 1877. É comemorado liturgicamente no dia 24 de Janeiro na forma ordinária do Rito Romano e no dia 29 de Janeiro no Rito Tridentino.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa