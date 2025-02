TRADIÇÃO VOLTA A CUMPRIR-SE A 8 E 9 DE MARÇO

Imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos foi restaurada

A imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos, que vai percorrer as ruas de Macau a 8 e 9 de Março, foi submetida a um minucioso restauro e assim se irá apresentar novamente aos milhares de fiéis que deverão acompanhar a Procissão da Cruz, e o posterior regresso da imagem sagrada à igreja de Santo Agostinho, no primeiro fim-de-semana da Quaresma.

A informação foi transmitida a’O CLARIM por Carlos Anok Cabral, actual presidente da Mesa Directora da Confraria do Senhor Bom Jesus dos Passos, a entidade responsável pela dinamização de uma das principais manifestações de fé da comunidade católica de Macau. Segundo o dirigente, a imagem começava a apresentar rachas e a acusar a passagem do tempo. Por isso, foi entregue ao cuidado de um antigo funcionário do Instituto Cultural, especializado em técnicas de conservação e restauro.

A Mesa Directora esteve na quarta-feira reunida com representantes do Corpo de Polícia de Segurança Pública e da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, a fim de ultimar os detalhes relativos ao percurso e ao acompanhamento do cortejo religioso.

A pouco mais de duas semanas do evento, ainda há um assunto pendente. «À frente da procissão vai habitualmente um carro equipado com altifalantes, para que quem acompanha a procissão possa responder às orações do sacerdote que orienta o cortejo. Este ano ainda não conseguimos encontrar uma viatura apropriada; a empresa à qual adjudicámos o serviço em 2024, fechou!», revelou Carlos Anok Cabral.

DEVOÇÃO SECULAR

A Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos – engloba a Procissão da Cruz, no sábado, e a Procissão do Senhor dos Passos, propriamente dita, no Domingo – é o momento culminante da Novena que se inicia a 27 de Fevereiro. Durante nove dias, até 7 de Março, a igreja de Santo Agostinho acolhe, ao início da manhã, Missa e Novena em Chinês. Da parte da tarde, é a vez do mesmo espaço receber a celebração da Novena e da Eucaristia em Português.

É da igreja de Santo Agostinho que sai a primeira das procissões do fim-de-semana. No sábado, o bispo D. Stephen Lee preside à celebração, em Chinês e Português, da Missa da Festa das Cinco Chagas do Senhor, e ao final da tarde, a Procissão da Cruz conduz a imagem do Senhor Bom Jesus dos Passos até à Sé Catedral, onde permanecerá durante a noite. Para a tarde de Domingo, 9 de Março, está agendada a Procissão do Senhor dos Passos, com os participantes a recrearem o percurso de Jesus entre a condenação à morte, no Pretório, e a crucificação, no Calvário. A procissão termina com o Sermão do Calvário, já com a imagem no interior da igreja de origem.

A prelecção que este ano encerra as celebrações é da responsabilidade do padre Daniel Ribeiro, SCJ. «No sábado, o senhor bispo profere o Sermão do Horto durante a Missa da Festa das Cinco Chagas. O Sermão do Horto é habitualmente feito em língua chinesa e o Sermão do Calvário, em Português. O Sermão do Horto vai ser este ano proferido pelo padre Albert Ho Ka Fai. Já o Sermão do Calvário será proferido pelo padre Daniel», concluiu o presidente da Mesa Directora.

M.C.