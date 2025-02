MOVIMENTO CATÓLICO DE APOIO À FAMÍLIA ORGANIZA CICLO DE PALESTRAS

D. Stephen Lee fala sobre Matrimónio

O Movimento Católico de Apoio à Família vai promover um ciclo de conferências sobre matrimónio e vida familiar. A primeira decorre já a 1 de Março. O bispo de Macau, D. Stephen Lee, é o orador das três sessões.

O que representa o matrimónio para a Igreja Católica? O que nos diz a mensagem de Deus sobre o casamento e a família? De que forma pode a vivência cristã contribuir para o fortalecimento do casamento e da vida familiar? Estas são algumas das interrogações a que o bispo D. Stephen Lee vai tentar dar resposta a partir de 1 de Março, no auditório do Centro Diocesano, na primeira de três conferências que o Movimento Católico de Apoio à Família dedica este ano ao fortalecimento das relações familiares.

Com a dinamização das palestras, o referido Movimento pretende clarificar o posicionamento da Igreja em relação ao matrimónio e explicar por que razão este possui carácter sacramental. O objectivo fundamental da organização é despertar os católicos locais para a importância do casamento e das relações familiares, mas também para o fomento da fé, dos valores cristãos e da espiritualidade no seio da família.

A 1 de Março, numa conferência intitulada “Os Valores Fundamentais da Igreja: Casamento e Família”, D. Stephen Lee vai elucidar os participantes sobre as perspectivas que a Igreja nutre sobre o matrimónio e explorar o significado e os valores que a Doutrina Católica associa ao casamento. O prelado irá procurar explicar de que modo os casais podem fortalecer a sua vida matrimonial e as relações familiares, tendo como ponto de partida a Palavra de Deus e os ensinamentos da Igreja.

A iniciativa está aberta a católicos e não católicos, mas visa sobretudo os leigos a quem foi confiado o cuidado pastoral da família. Por razões logísticas, a participação na conferência está limitada a um total de sessenta pessoas e implica o pagamento de uma taxa de inscrição no valor de trinta patacas. O montante angariado pelo Movimento Católico de Apoio à Família será devolvido aos participantes que assistam às três sessões do ciclo de conferências.

Depois de uma primeira palestra focada na relevância do Sacramento do Matrimónio, a segunda conferência está agendada para 19 de Julho e explora conselhos e práticas que podem contribuir para que os casais mantenham e fortaleçam os votos matrimoniais. O ciclo termina a 22 de Novembro, com a terceira e última palestra a abordar a forma como o Catecismo da Igreja Católica encara o divórcio.

M.C.