SÍNODO DOS BISPOS: PARÓQUIA DA SÉ DIVULGA CONCLUSÕES DE CONSULTA PÚBLICA

Fiéis convocados para dia 26 de Fevereiro

A paróquia da Sé Catedral vai realizar um encontro de fiéis, no próximo dia 26 de Fevereiro, com o objectivo de divulgar as conclusões da recolha de opiniões sobre o Sínodo dos Bispos junto da Comunidade Portuguesa. O encontro terá lugar na cave do Cartório da Sé, entre as 15:00 horas e as 16 horas e 30.

O Sínodo dos Bispos foi convocado pelo Papa Francisco em Outubro de 2021, sob o mote “Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. As diferentes fases dos trabalhos desenrolam-se por um período de dois anos, até 2023. Têm a particularidade de procurar abranger o máximo número de fiéis católicos, tendo as dioceses sido instruídas a criar comissões de trabalho para o efeito.

NOVENA DE NOSSO SENHOR DOS PASSOS –Este ano a Novena de Nosso Senhor dos Passos tem início a 24 de Fevereiro, na igreja de Santo Agostinho. Durante os dias da Novena é celebrada Missa pelas 18:00 horas, inclusivamente ao Domingo.

PREPARAÇÃO PARA A QUARESMA –À semelhança do que acontece um pouco por todo o mundo católico, os fiéis de Macau podem entregar, na Sé Catedral, os ramos de palmeira que receberam no Domingo de Ramos de 2021, e que guardaram em suas casas nos últimos meses, a fim de serem queimados para a Missa da Quinta-feira de Cinzas, em cerimónia presidida pelo bispo D. Stephen Lee.

CIRILO, METÓDIO E SERVOS DE MARIA –Na terça-feira, 14 de Fevereiro, a Igreja celebrou a festa dos Santos Cirilo (monge) e Metódio (bispo), e no dia 17 os sete fundadores da Ordem dos Servos de Maria.

Cirilo e Metódio são dois santos muito acarinhados pelos russos, sendo a eles atribuído a génese do alfabeto cirílico, ainda hoje usado pela maioria dos países da Europa de Leste e do Próximo Oriente, embora já bastante adaptado às características linguísticas dos seus diferentes povos.

PASSEIO DA CATEQUESE –Por último, a paróquia da Sé informa que no dia 27 de Fevereiro não haverá Catequese no Colégio de São José, sendo esta substituída por um passeio destinado a pais e filhos, em Cheoc Van, que contará com a participação do padre Daniel Ribeiro, vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

VIDENTES DE FÁTIMA –Este fim-de-semana a Igreja Católica celebra o 7.º Domingo do Tempo Comum (Ano C), dia dedicado aos Santos Francisco e Jacinta Marto – videntes de Fátima, beatificados por São João Paulo II, a 13 de Maio de 2000; e beatificados por Francisco, a 13 de Maio de 2017, durante as comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, na Cova da Iria (N.d.R.: ver notícia na página 5).

J.M.E.

FOTO:João Monteiro