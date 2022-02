ANO 2022: A CAMINHO DOS 1400 MILHÕES DE CATÓLICOS

Igreja Católica cresce cerca de 16 milhões de fiéis por ano

Por ocasião do 95.° Dia Mundial das Missões, ocorrido em 24 de Outubro de 2021, a Agência FIDES apresentou, como é costume todos os anos, algumas estatísticas para dar uma panorâmica da Igreja missionária no mundo, sabendo-se, naturalmente, que este tipo de recolha de dados fica aquém da realidade, devido às dificuldades de contactos em zonas muito afastadas e dispersas. Assim, os números foram extrapolados do último “Anuário Estatístico da Igreja” (actualizado até ao dia 31 de Dezembro de 2019) e referem-se aos membros da Igreja, suas estruturas pastorais, actividades na área sanitária, assistencial e educativa. Entre parêntesis, indica-se a variação, aumento ou diminuição em relação ao ano anterior, conforme a comparação efectuada pela Agência FIDES. Por último, incluem-se as circunscrições eclesiásticas dependentes da Congregação para a Evangelização dos Povos.

A POPULAÇÃO MUNDIAL

Em 31 de Dezembro de 2019, a população mundial era de 7.577.777.000 pessoas, com um aumento de 81.383.000 em relação ao censo anterior. O aumento global refere-se a todos os continentes, incluindo a Europa. Os aumentos mais consistentes são os da Ásia (+ 40.343.0000) e os da África (+ 33.360.000) seguidos dos da América (+ 6.973.000), Oceânia (+ 459.000) e, a decair para uma não longínqua extinção, a Europa (+ 157.000).

O NÚMERO DE CATÓLICOS

Na mesma data (31 de Dezembro de 2019), o número de católicos era de 1.344.403.000 pessoas, com um aumento total de 15.410.0000 em relação ao censo anterior. O aumento diz respeito a todos os continentes, excepto a Europa; na Europa, o número desceu para menos 292.000. Como tem sido normal, o aumento é maior em África (+ 8.302.000) e América (+ 5.373.000), seguidas da Ásia (+ 1.909.000) e Oceânia (+ 118.000).

As circunscrições eclesiásticas mantiveram-se quase sem variação, registando-se o aumento de uma só unidade em relação ao ano anterior, alcançando um número de 3.026 (dioceses ou quase dioceses e vicariatos apostólicos).

AUMENTOU A PRESENÇA DOS SACERDOTES NAS MISSÕES

As sedes de missão nos territórios missionários, com sacerdote residente são, no total, 3.217 (mais 301, com aumento em todos os continentes). As “missões” sem sacerdote residente diminuíram para 5.836, confirmando-se a tendência dos últimos anos, chegando ao número total de 131.407.

O número total de Bispos em todo o mundo diminuiu em 13 unidades, havendo agora 5.364. Aumentam os bispos diocesanos (+ 12), mas diminuem os das congregações religiosas (- 25).

AUMENTOU TAMBÉM O NÚMERO DE SACERDOTES

O número total de sacerdotes aumentou, sendo actualmente de 414.336 (+ 271). Assinala-se, de novo, uma diminuição na Europa (- 2.608) a que se soma a América (- 690) e a Oceânia (- 69). O aumento deu-se na África (+ 1-649) e na Ásia (+1.989).

O número de religiosos não sacerdotes (leigos) diminuiu pelo sétimo ano consecutivo, em 646, sendo agora de 50.295. Confirma-se a tendência para a diminuição global das religiosas consagradas (- 11.562). Actualmente são ao todo 630.099. Aumentam de novo em África (+835) e na Ásia (+ 599). Diminuem na Europa (- 7.400), na América (- 5.315) e na Oceânia (-281).

O NÚMERO DE MISSIONÁRIOS LEIGOS (HOMENS E MULHERES) AUMENTOU E DIMINUIU O NÚMERO DE SEMINARISTAS

O número de missionários leigos (homens e mulheres) é actualmente de 410.440, aumento global de 34.252. Os catequistas das terras de missão diminuíram, sendo agora 3.074,034.

O número de seminaristas de teologia, diocesanos e de institutos religiosos diminuíram globalmente (- 1822), sendo actualmente 114.058. Aumentaram apenas em África (+ 509); diminuíram na Ásia (- 898), na Oceânia (- 53), na Europa (- 630) e na América (- 750).

O número total dos seminaristas do ensino médio, tanto diocesanos como religiosos, também diminuiu pelo 4.° ano consecutivo (- 3.174), sendo actualmente 96.990. Diminuiu em todos os continentes, excepto na Oceânia (+ 22); diminuiu na África (- 1.519), na América (- 914), na Ásia (- 20) e na Europa (- 743).

NA ÁREA EDUCATIVA:68 MILHÕES DE ALUNOS

No campo da instrução e educação, a Igreja administra no mundo 72.667 infantis frequentadas por 7.532.992 alunos: 98.925 escolas primárias com 35.188.771 alunos; 49.552 institutos de ensino secundário com 19.370.763 alunos. E mais: 2.395.540 alunos de escolas superiores e 3.833.012 estudantes universitários.

ÁREA DA SAÚDE,BENEFICÊNCIA E ASSISTÊNCIA

Os institutos de beneficência e de assistência administrados pela Igreja Católica no mundo englobam: 5.245 hospitais com maior presença em África (1.418) e na América (1.362); 14.963 dispensários (posto de saúde), a maior parte em África (5.307) e América (4.043); 532 leprosarias distribuídas principalmente pela Ásia (269) e África (201); 15.429 lares de idosos, doentes crónicos e mentais (a maior parte na Europa (8.031) e na América (3.642); 9.374 orfanatos, a sua maioria na Ásia (3.233) e Europa (2.247); 10.723 creches, com maioria na Ásia (2.973) e na América (2.957); 12.308 consultórios matrimoniais em grande parte na Europa (5.504) e América (4.289); 3.198 centros de educação ou reeducação social em 33.840 instituições de outro género.

CIRCUNSCRIÇÕES ECLESIÁSTICAS DEPENDENTES

DA CONGREGAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS

As circunscrições eclesiásticas dependentes da Congregação para a Evangelização dos Povos são, ao todo, 1.117. A maior parte encontra-se em África (517) e na Ásia (483), seguidas pela América (71) e Oceânia (46).

OS NÚMEROS FALAM

Estas estatísticas, sempre aquém da realidade, como foi dito, relevam a enormíssima presença da Igreja no mundo e a sua gigantesca obra social e humana a favor do desenvolvimento dos povos, especialmente no mundo da educação e da cultura, mas também no da saúde, atrevendo-se mesmo a estar em zonas de alto risco como são as leprosarias e, recentemente, hoje ainda, no acolhimento aos doentes da Covid-19 e suas variantes nos diversos hospitais.

Impressionante é o número de alunos sob o manto da Igreja Católica, com o pormenor relevante de estes alunos, em grande parte, não serem de famílias católicas, especialmente no que se refere a creches, infantários e escolas infantis, como acontece, por exemplo, no Japão.

Outra constatação evidente é a da diminuição de católicos, sacerdotes e de seminaristas na Europa, consequência da secularização, do materialismo da vida e também do efeito propagandeado e ampliado dos escândalos surgidos na Igreja, cuja Comunicação Social e o público vêem como generalizados, olhando algumas árvores e ignorando o resto da floresta.

Com este ritmo decrescente de católicos, de sacerdotes e de seminaristas e de igrejas vazias e vendidas na velha Europa vão-se cumprindo os prognósticos do Pew Research Center, dos Estados Unidos, que prevê uma Europa Islâmica para o ano 2050, alguns países sujeitos à lei da sharia. “A população muçulmana da Europa multiplicar-se-á, mesmo que toda a migração pare permanentemente, revelou um estudo desse instituto norte-americano. Por outro lado, a alta migração apontou previsões de que aproximadamente 76 milhões de muçulmanos viverão na Europa até 2050”.

Quem renuncia ao que é, morre…

Outra constatação importante é ignorada: A Igreja Católica cresce todos os anos em milhões. Não está a desaparecer. Está a crescer. Se não é na Europa é no resto do mundo. E um dia virá que a Europa, vazia e descristianizada, voltará à busca de sentido, à busca de Deus, à busca da Igreja de Cristo.

Esta não morrerá…

MISSIONÁRIOS DA BOA NOVA ASSISTEM DIRECTA E INDIRECTAMENTE CERCA DE UM MILHÃO DE PESSOAS NOS QUATRO CONTINENTES: EUROPA, ÁFRICA, AMÉRICA E ÁSIA

Os Missionários da Boa Nova trabalham em Portugal, Moçambique, Angola, no Brasil e no Japão. Estão, pois, em quatro continentes: Europa, África, América e Ásia.

Na sua pequenez, em número multiplicam, com o zelo e o amor, a semente do Evangelho, feito proximidade e fé e pão, para milhares e milhares de pessoas que assistem ou fazem chegar a assistência. No contexto do mundo missionário são, sem dúvida, uma gota de água no oceano das necessidades, mas dão o seu contributo com coragem e até sangue derramado… pelos outros.

Nestas estatísticas se inclui, por isso , o esforço apostólico dos Missionários da Boa Nova que, no conjunto, atingem com sua presença e acção, cerca de uma milhão de pessoas, nestes quatro continentes.

