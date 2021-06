QUATRO IGREJAS, UMA CAPELA E MUITOS FIÉIS

Corpo e Sangue de Cristo iluminou Macau

A Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo foi celebrada pela diocese de Macau no passado Domingo, dia 6 de Junho. Após a celebração da eucaristia dominical na igreja de São Domingos – presidida pelo bispo D. Stephen Lee –, o ostensório com a hóstia consagrada (o Santíssimo Sacramento) foi colocado numa carrinha caixa aberta, decorada com flores.

Deste modo, deu-se início à Procissão de Corpus Christi, que voltou a não ser acompanhada a pé pelos fiéis, à semelhança do que aconteceu em 2020 por força das restrições em vigor devido à pandemia de Covid-19.

Do Largo de São Domingos, o ostensório foi transportado até às paróquias de Santo António, São José Operário e São Francisco Xavier (Mong-Há), terminando o périplo na Capela de Nossa Senhora da Penha.

Em todas as igrejas que integraram o trajecto da procissão, o bispo de Macau benzeu a Assembleia com o Santíssimo Sacramento e falou aos fiéis. Houve também momentos de oração e adoração, intervalados por cânticos ensaiados para a ocasião.

O momento alto da manhã de Domingo foi a Bênção do Santíssimo Sacramento a toda a cidade de Macau por D. Stephen Lee, na Ermida da Penha.

Tanto a missa dominical na igreja de São Domingos como o trajecto da Procissão de Corpus Christi foram transmitidos, em directo, via “online” para todo o mundo, pelo Centro Diocesano para os Meios de Comunicação Social (CDMCS) e registados pela lente de IVAN LEONG, cujas fotografias partilhamos com os nossos leitores.

J.M.E.