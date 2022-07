“PÓRTICO DE LA BÍBLIA”: VERSÃO CHINESA LANÇADA EM JULHO

Uma porta de entrada para a Palavra de Deus

A versão chinesa do livro “Pórtico de la Bíblia” deve chegar este mês às livrarias, pela mão das Publicações Claretianas e da Pastoral Bible Foundation. Amplamente ilustrado, o livro é visto como uma obra de referência para quem quer aprofundar o conhecimento e a compreensão dos textos sagrados do Cristianismo.

Uma obra de referência para ser usada como um complemento à leitura da Bíblia e dos textos fundamentais da Igreja. É assim que as Publicações Claretianas se referem à sua mais recente aposta editorial, a obra “Bible Portico”, uma adaptação em língua chinesa do livro em Espanhol “Pórtico de la Bíblia”.

O volume, que deverá chegar aos escaparates das livrarias de Macau e de Hong Kong durante o mês de Julho, prefigura-se como uma porta de entrada para as Sagradas Escrituras e propõe-se ajudar a compreender melhor os textos fundamentais do Cristianismo por meio de cronologias, mapas detalhados e gráficos dos lugares santos onde Jesus viveu, pregou e actuou. O livro, explicam as Publicações Claretianas, é o companheiro ideal para uma leitura mais aprofundada da Bíblia e um instrumento fundamental para quem quer reforçar o conhecimento e a compreensão dos textos fundamentais do Cristianismo.

Amplamente ilustrada, a obra foi concebida pelos autores com o propósito de tornar visíveis pequenos e grandes aspectos da História da Salvação: “A História da Salvação, tal como é entendida e como tem sido ensinada pela Igreja Católica através dos séculos, é aqui explicada através de cronologias, mapas e gráficos que detalham cada um dos livros da Bíblia, para ajudar os crentes a prepararem-se melhor para um encontro com a Palavra de Deus”, referem as Publicações Claretianas, numa nota de Imprensa.

Entre os recursos que a obra disponibiliza estão cronologias detalhadas, desde os tempos de Abraão até aos dias de hoje. A informação histórica é complementada por mapas que situam e contextualizam os momentos mais significativos da história do povo de Deus até à primeira grande expansão da Igreja Católica, e por gráficos que explicam em detalhe – e à luz do Cânone Católico – cada um dos livros do Velho e do Novo Testamento.

A obra original é da autoria do padre Jesús Gil, sacerdote da Prelatura do Opus Dei, e de Joseángel Domínguez, doutor em Teologia Bíblica pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz. Em Hong Kong e Macau, a publicação do livro resulta de um esforço conjunto das Publicações Claretianas e da Pastoral Bible Foundation, uma organização do universo da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria que conta com uma representação em Hong Kong.

O livro é uma das mais fortes apostas editoriais feitas este ano pelas Publicações Claretianas, sendo que o organismo está ainda a trabalhar na edição em língua portuguesa de “O Evangelho do Dia para Crianças”. «Vamos publicar “O Evangelho do Dia para Crianças” em três línguas: Chinês, Português e Inglês», lembra o padre Jijo Kandamkhulaty, o director da subsidiária de Macau das Publicações Claretianas.

M.C.