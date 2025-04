POR OCASIÃO DO VIGÉSIMO ANIVERSÁRIO DA MORTE DE KAROL WOJTYLA

Diocese recorda João Paulo II com concurso de curtas-metragens

A Comissão Diocesana da Juventude lançou um concurso de curtas-metragens, por ocasião do vigésimo aniversário da morte de São João Paulo II. A iniciativa destina-se a jovens com idades compreendidas entre os quinze e os 22 anos, e tem como grande objectivo permitir que as gerações mais novas descubram a vida e o legado do pontífice polaco.

O Papa João Paulo II faleceu há vinte anos e em Macau a efeméride não foi esquecida. No passado dia 2 de Abril, a Comissão Diocesana da Juventude lançou, em estreita cooperação com a Casa-Museu de João Paulo II, um concurso de curtas-metragens destinado a dar a conhecer a vida e o legado de Karol Wojtyla às gerações que nasceram ou cresceram após o pontificado do Papa polaco.

O projecto, que tem como ponto de partida uma competição similar promovida pela diocese de Cracóvia, na Polónia, apresenta-se sob o lema “João Paulo II Inspira Macau”. Os participantes são desafiados a produzir um vídeo com uma duração máxima de um minuto e meio, tendo o exemplo de fé do “Papa peregrino” como mote.

«Estamos a celebrar os vinte anos do momento em que São João Paulo II celebrou a sua Páscoa, quando partiu e passou deste mundo para o outro. O Papa João Paulo II teve um grande impacto sobre a vida de muita gente, em particular marcou muitas famílias e influenciou muitos jovens. Em Cracóvia, foi lançado um concurso alusivo ao tema “João Paulo II inspira-me”. Quando tomei conhecimento desde concurso, apercebi-me que também podíamos fazer esta oferta aos nossos jovens. A competição destina-se à juventude e o regulamento é similar ao da iniciativa polaca, ainda que tenham sido feitas algumas adaptações à realidade de Macau», explicou o padre Andrzej Blazkiewicz, que importou a ideia para a RAEM, em declarações a’O CLARIM.

«O lançamento do concurso de vídeo realizou-se a 2 de Abril; por enquanto, a data final para a aceitação dos trabalhos é 18 de Maio», referiu o missionário polaco, que se encontra no território para acompanhar a missão do Caminho Neocatecumenal.

A escolha das datas tem um razão de ser, um significado, reconheceu o padre Andrzej. O objectivo – sublinhou – é incentivar as novas gerações a descobrir a vida e o legado de Karol Wojtyla, um homem comum que se tornou extraordinário: «2 de Abril foi o dia em que ele partiu deste mundo para o outro. Já 18 de Maio é o dia do seu nascimento, o dia em que chegou a este mundo. A data que estipulámos para anunciar o nome dos vencedores é 9 de Junho. E porquê? Porque 9 de Junho é a Festa da Mãe da Igreja. Quando o Papa adoptou este título, “Totus Tuus” – quer dizer “totalmente com Maria” – colocou o ícone da Bem-Aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde decorrem as audiências. Estas datas estão todas ligadas com a vida de São João Paulo II: 2 de Abril, 18 de Maio e 9 de Junho».

DESCOBRIR O APÓSTOLO DA PAZ

O concurso, cujo regulamento está disponível no portal electrónico https://sites.google.com/view/jp2-inspires-macau, distribui prémios no valor total de doze mil patacas. O vencedor, escolhido por um júri composto por sacerdotes e leigos, vai ver o seu trabalho distinguido com cinco mil patacas. A iniciativa está aberta a todos os interessados, sejam católicos ou não católicos. Entre os critérios de avaliação considerados pelos jurados está a independência da execução, o valor artístico, a criatividade, a originalidade e a conformidade com o tema “João Paulo II Inspira Macau”.

«Este concurso não é apenas para os jovens que frequentam a Igreja. É para todos aqueles que queiram saber mais sobre o legado e o magistério de São João Paulo II. Não está aberto somente a pessoas baptizadas ou que frequentam a Igreja. O primeiro prémio é atribuído a um único vencedor. O segundo prémio vai distinguir dois trabalhos, sendo que cada um dos autores irá ganhar duas mil patacas. Já o terceiro prémio vai premear três participantes, cada um com mil patacas», especificou o padre Andrzej.

A Santa Sé assinalou o vigésimo aniversário da morte de Karol Wojtyla com Missa, no passado dia 2 de Abril, celebrada pelo cardeal D. Pietro Parolin. Na homilia, o secretário de Estado do Vaticano lembrou o amor apaixonado de São João Paulo II por Cristo e o «serviço incansável em prol da paz». Na mesma ocasião, lamentou que muitas das advertências de João Paulo II não tenham sido ouvidas, pelo que pediu que intercedesse pela bênção da «humanidade dilacerada e desnorteada, para que encontre o caminho da sua dignidade».

Protagonista do terceiro maior pontificado da História da Igreja, João Paulo II marcou profundamente os anos 70, 80 e 90 do Século XX, ao afirmar-se, sobretudo, como um peregrino incansável e um apóstolo da paz. Vinte anos após a sua morte, há uma geração que nunca conheceu o seu carisma e a humildade do seu magistério. É, pois, a ela que se destina a competição agora anunciada. «Os jovens que são chamados a participar neste concurso nasceram depois da morte do Papa João Paulo II; alguns deles cresceram depois de já ter sido declarado santo. Mas podem recorrer aos seus familiares – os pais, os tios e os avós – ou a pessoas mais idosas que os podem ajudar nesta gesta da descoberta. Podem ajudar esta juventude a encontrar-se. Esse é exactamente o espírito da competição. É permitir que as pessoas pensem: “Mas quem é este santo? O que é que eu sei dele? O que ele tem a ver comigo?”. Estou certo que à medida que os participantes forem sabendo mais sobre Karol Wojtyla, vão sentir-se tocados. João Paulo II toca o coração das pessoas», assegurou o padre Andrzej.

Marco Carvalho