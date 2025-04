Pare de acumular “dívida de sono”

A secção d’O CLARIM em Português inicia este mês uma nova coluna dedicada à Saúde, em parceria com a Universidade de São José. Por vezes, também iremos contar com a colaboração do Observatório para o Desenvolvimento Social de Macau. Nesta edição falamos sobre Sono.

Antes de prosseguirmos com este artigo, vamos colocar-lhe algumas perguntas: Dormiu bem na noite passada? Quantas horas dormiu continuamente? Sente-se revigorado depois de acordar de manhã, ou sente que foi insuficiente e precisa de mais quinze minutos de sono? Com o ritmo acelerado da vida moderna, juntamente com horários irregulares e muito “stress”, cada vez mais pessoas sofrem de vários tipos de “problemas de sono”. Para que o público compreenda e valorize a relação entre o sono e a saúde, a Sociedade Mundial do Sono (WSS, criada em 2008) designou a terceira sexta-feira de Março de cada ano como Dia Mundial do Sono, procurando-se “fazer da saúde do sono uma prioridade”. É sabido que o sono e a saúde estão indissociavelmente ligados. Um sono adequado é um pilar fundamental para uma boa saúde, facilitando o funcionamento do sistema imunitário e reforçando a memória e a aprendizagem diárias. No entanto, existem actualmente diferentes entendimentos sobre a saúde do sono e a qualidade do sono em todo o mundo, o que resulta em desigualdades de saúde em diferentes regiões.

De acordo com estudos efectuados em todo o mundo, o sono tem um impacto importante na saúde física e mental e no desenvolvimento do Ser Humano, tal como a alimentação e o exercício físico. Em primeiro lugar, o sono permite que o corpo cansado descanse o suficiente e ajude o corpo a “recarregar”, para que as pessoas tenham a energia e a resistência necessárias para continuar o trabalho no dia seguinte. Em segundo lugar, o sono diário pode regular o funcionamento de várias partes do corpo, incluindo a respiração, a pressão sanguínea e as hormonas, e, ao mesmo tempo, pode limpar os metabolitos; além disso, durante o sono profundo, as hormonas de crescimento são produzidas a um ritmo três vezes superior ao da vigília, pelo que a qualidade do sono também afecta o desenvolvimento dos adolescentes.

Lamentavelmente, o sono ideal não tem sido conseguido na nossa vida quotidiana. Tomando os adolescentes como exemplo, alguns dados indicam que cerca de setenta por cento dos adolescentes afirma que só dormem sete horas ou menos, em média, nas noites de semana, e que a sua “dívida de sono” nocturna conduziu a uma privação crónica do sono, que pode resultar em excesso de actividade, falta de concentração e mau comportamento, afectando, por sua vez, o seu desempenho académico. Por outro lado, a falta de sono também afecta o bem-estar mental e emocional, fazendo com que se sintam irritados e impulsivos, com humor mais volátil, frequentemente tristes ou deprimidos, e com falta de motivação. Estas influências negativas têm um impacto profundo no desenvolvimento dos adolescentes e provocam perturbações na sua vida quotidiana, na aprendizagem e na vida social.

Ao mesmo tempo, a insónia prevalecente é um sub-produto de uma sociedade facilmente moderna. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM 5), as seguintes condições ocorrem quando uma pessoa sofre de insónia:

a) Dificuldade em adormecer, como ficar deitado na cama por mais de trinta minutos;

b) Sono interrompido, acordar a meio da noite e ter dificuldade em voltar a dormir;

c) Acordar mais cedo do que o habitual e não conseguir voltar a adormecer.

A insónia ocorre quando qualquer um dos sintomas acima referidos persiste durante três ou mais dias por semana, durante mais de três meses.

Além disso, a Harvard Medical School refere que a luz azul emitida pelos ecrãs dos aparelhos electrónicos pode também causar sintomas de insónia.

Noutro estudo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, é salientado o papel do sono na saúde pública e é descrita a relação entre uma má saúde do sono nos adultos e as doenças cardíacas, a obesidade, a saúde mental (por exemplo, a depressão) e as doenças neuro-degenerativas (por exemplo, Alzheimer e Parkinson). Por conseguinte, quando estas condições ocorrem em adolescentes, é verdade que afectam profundamente o desenvolvimento da nossa próxima geração.

Dado que cada vez mais pessoas se preocupam com a saúde do sono dos adolescentes, é importante estudar a relação entre os seus comportamentos quotidianos e o sono. Os horários dos adolescentes estão sujeitos a alterações significativas devido a mecanismos de ajustamento psicológico e a factores psicossociais, culminando numa privação crónica do sono que os obriga a acordar muito cedo e a atrasar constantemente a hora de deitar. Na China, também existem medidas para resolver a situação: em Março de 2021, o Ministério da Educação emitiu a “Ordem do Sono” para proteger o tempo de sono dos alunos dos Ensinos Primário e Secundário através de uma série de políticas; e, em Julho do mesmo ano, introduziu a política de “Dupla Redução” para reduzir o peso dos trabalhos de casa e da formação fora da escola. Os dados mostram que, após a aplicação destas duas políticas, sessenta por cento dos estudantes dos Ensinos Primário e Secundário melhoraram o seu tempo de sono em diferentes graus. Este facto constitui uma boa referência para Macau no que se refere à resolução de um problema semelhante e à possibilidade de melhorar a situação dos nossos jovens. É urgentemente necessária uma estratégia melhor e mais abrangente para organizar os estudos escolares, o desenvolvimento pessoal e o descanso, o que requer uma força conjunta entre o Governo, as escolas e as famílias, permitindo um “eu” mais saudável para enfrentar as mudanças e os desafios que se avizinham, sem sacrificar demasiado tempo para o descanso e o tempo para mim, e evitando certamente pagar um preço elevado pela sua própria “dívida de sono”. Vamos, pois, trabalhar em conjunto para criar um estilo de vida amigo do sono, para que NÓS e a nossa próxima geração possamos ter uma boa noite de sono.

Jacky Ho e Eric Kok

Faculdade de Ciências da Saúde da USJ e Observatório para o Desenvolvimento Social de Macau