PAPA REGRESSOU A SÃO PEDRO, 55 DIAS DEPOIS

«Bom Domingo a todos»

O Papa Francisco regressou, no último Domingo, 6 de Abril, à Praça de São Pedro, 55 dias depois, numa aparição surpresa para acompanhar o final da Missa do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde.

Francisco chegou em cadeira de rodas, com cânulas nasais para administração de oxigénio, sendo conduzido por entre a multidão até diante do altar, onde a saudou com gestos discretos e abençoou os participantes.

«Bom Domingo a todos», disse, perante o entusiasmo de milhares de pessoas que acorreram à Praça de São Pedro. Devido a uma falha no microfone, Francisco repetiu a saudação. «Bom Domingo a todos, muito obrigado», acrescentou, antes de regressar a Santa Marta, tendo ainda cumprimentado alguns dos presentes, junto à Basílica de São Pedro.

A homilia da celebração, preparada pelo Papa, foi lida pelo arcebispo italiano D. Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização da Santa Sé.

No final da Missa foi também lida uma mensagem de Francisco, em que este agradece a todos os que participaram na celebração pelas “orações elevadas a Deus pela sua saúde”.

“Desejando que a peregrinação jubilar seja rica de frutos, ele concede-lhes a sua bênção apostólica, estendendo-a aos entes queridos, aos doentes e aos que sofrem”, refere ainda o texto, que foi igualmente repetido em várias línguas.

O Papa regressou à Casa de Santa Marta no dia 23 de Março, após o maior internamento do actual pontificado, iniciado a 14 de Fevereiro, no Hospital Gemelli, na sequência de uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, que se agravou para uma pneumonia bilateral.

Pela oitava semana consecutiva, o Vaticano distribuiu, apenas por escrito, a reflexão para a recitação do Ângelus, em que Francisco aborda os momentos da hospitalização e convalescença.

“Sinto o ‘dedo de Deus’ e experimento a sua carícia. No dia do Jubileu dos Doentes e do Mundo da Saúde, peço ao Senhor que este toque do seu amor chegue a quem sofre e encoraje quem cuida dele”, escreve.

Francisco reza pelos médicos, enfermeiros e profissionais de saúde, sublinhando que “nem sempre são ajudados a trabalhar em condições adequadas e, por vezes, são até vítimas de agressões”.

A última aparição do Papa em São Pedro deu-se a 9 de Fevereiro, por ocasião do Jubileu dos Militares e Polícias, quando Francisco assumiu «dificuldades em respirar», antes de passar ao mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, D. Diego Ravelli, a responsabilidade de ler a intervenção preparada.

Na sexta-feira, 4 de Abril, o director da Sala de Imprensa da Santa Sé assinalou «ligeiras melhorias» no estado de saúde de Francisco, em convalescença na Casa de Santa Marta, admitindo que pudesse haver novidades na presença do Papa na oração dominical.

“Esta manhã [5 de Abril], o Papa Francisco uniu-se à peregrinação jubilar dos doentes e do mundo da saúde. Antes de saudar os peregrinos e os fiéis na Praça, a quem dirigiu os seus agradecimentos, recebeu o Sacramento da Reconciliação na Basílica de São Pedro, recolheu-se em oração e atravessou a Porta Santa”, informou a Sala de Imprensa, em nota enviada aos jornalistas.

In ECCLESIA