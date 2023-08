PADRE CYRIL LAW, DIRECTOR DA FACULDADE DE ESTUDOS RELIGIOSOS E FILOSOFIA, REVELA NOVOS PROJECTOS AO CLARIM

USJ cria Mestrado em Estudos Católicos

O padre Cyril Law, pároco da igreja de São Lourenço e chanceler da diocese de Macau, é também desde meados de Maio director da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José. A instituição vai relançar, já em Setembro, a licenciatura em Filosofia. Para a Primavera do próximo ano está previsto o início da fase de recrutamento de alunos para um novo mestrado em Estudos Católicos.

A Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da Universidade de São José vai contar com cerca dez novos alunos a partir de Setembro deste ano, adiantou a’O CLARIM o padre Cyril Law, sacerdote e académico que é desde meados de Maio o novo director da instituição.

Entre os novos estudantes estão candidatos (e candidatas) à vida religiosa, provenientes de Myanmar, Timor-Leste, Vietname e do continente europeu. Congregações como os Missionários do Verbo Divino, o Caminho Neocatecumenal e a Ordem Dominicana continuam a pontificar entre as instâncias que mais alunos fazem chegar à Faculdade. «Neste momento, as principais fontes de “abastecimento” de estudantes e seminaristas à Faculdade são a diocese de Macau, os dominicanos da Província do Santíssimo Rosário, o Colégio Redemptoris Mater, sob a responsabilidade do Caminho Neocatecumenal, e a Congregação do Verbo Divino. Também temos, é claro, as noviças religiosas das irmãs dominicanas, que constituem uma boa parte do corpo estudantil da Faculdade», explicou o padre Cyril Law.

Entre os alunos da instituição não estão apenas candidatos ao sacerdócio ou à vida religiosa, e uma das principais apostas da Faculdade para o novo ano lectivo tem precisamente como objectivo atrair estudantes leigos ou não católicos que queiram alargar a sua capacidade de argumentação e pensamento crítico.

Liderado pelo padre Edmond Eh, o Departamento de Filosofia prepara-se para relançar a licenciatura em Filosofia, com ênfase particular na história do pensamento crítico na Europa Ocidental e na região da Ásia Oriental, onde Macau se encontra inserida. «O programa diurno da licenciatura em Filosofia foi lançado em 2009, à época ainda sob a supervisão da Faculdade de Humanidades da Universidade. Vale a pena lembrar que a Escola de Estudos Cristãos, agora rebaptizada Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia, começou a oferecer, sensivelmente na mesma altura, um diploma em Filosofia, leccionado em Cantonense e Mandarim», recordou o padre Cyril. «Nos nossos registos, a informação que consta é que sete alunos completaram o programa diurno de licenciatura, ao passo que meia dúzia de outros completaram o outro curso. Já no que toca ao programa do mestrado em Filosofia, foram catorze os alunos que concluíram esta formação», enumerou.

UM NOVO MESTRADO

Até ao momento, cinco candidatos – a maioria são residentes de Macau – mostraram interesse em frequentar a licenciatura em Filosofia. O padre Cyril mostra-se convicto que o programa oferecido aos eventuais interessados dar-lhes-á a oportunidade de aprender a pensar de forma mais ampla e correcta. «Talvez o mais pertinente seja dizer que as sensibilidades actuais são mais propensas a criticar do que a pensar de forma crítica, a protestar por uma causa do que a ponderar as causas. Em poucas palavras, o estudo da Filosofia ajuda a construir os alicerces intelectuais que nos facultam a capacidade para produzir ligações autênticas e significativas, para pensar de uma forma mais “alargada” e “correcta”, e não apenas de forma mais “profunda”» explicou o sacerdote. «Este programa está aberto a todos aqueles que desejam obter um primeiro grau académico ou queiram concluir uma segunda licenciatura em Filosofia. Está direccionado, em particular, a todos aqueles estudantes que valorizam aquilo que o nosso programa oferece e que abrange desde línguas clássicas a línguas modernas, historiografia, interculturalidade e valores éticos. Até ao momento, a licenciatura em Filosofia motivou cinco inscrições. Uma delas é de um aluno proveniente do Vietname e os outros são alunos que completaram o Ensino Secundário em diferentes instituições locais. São alunos de diferentes etnias e com registos educativos muito diferentes. Mas também fomos abordados por alunos de outros cursos e, mesmo de outras Universidades, que estão a ponderar mudar para a nossa licenciatura em Filosofia», referiu.

O relançamento do programa diurno da licenciatura em Filosofia não é a única novidade que a Faculdade tem em carteira para o novo ano lectivo. Segundo o padre Cyril, está prevista a reformulação da licenciatura em Estudos Cristãos e o lançamento, na Primavera de 2024, de um novo mestrado em Estudos Católicos. «Normalmente, uma turma com oito alunos já tem uma dimensão razoável. Uma das características interessantes da nossa licenciatura em Filosofia é que partilha um grande número de módulos com o programa do primeiro ano da licenciatura em Estudos Cristãos, que vai ser reestruturado muito brevemente e tornar-se na “licenciatura em Teologia + mestrado em Divindade”, o que quer dizer que os estudantes do primeiro ano de Filosofia vão ter aulas com os alunos que se estão a formar em Teologia», assinalou.

A concluir, disse ainda: «Esperamos que o recrutamento para o mestrado em Estudos Católicos possa arrancar na Primavera de 2024. É um curso com uma duração de dois anos, que vai funcionar em horário pós-laboral e aos fins-de-semana, e que vai ser leccionado em Chinês. É algo que vai, no nosso entender, satisfazer a ânsia de muitos residentes locais de língua chinesa, que têm deste modo ao seu dispor uma formação avançada em Estudos Católicos, seja para dar resposta aos seus interesses académicos, seja para o ofício sacerdotal».

Marco Carvalho