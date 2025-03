NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS: PROCISSÃO JUNTOU FIÉIS DA CHINA CONTINENTAL E DE MACAU, HONG KONG E TAIWAN

Com Jesus em direcção à Glória e Ressurreição

A Cruz de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos voltou, no passado fim-de-semana, a percorrer as ruas de Macau, acompanhada por milhares de pessoas. Juntaram-se peregrinos da China continental e de Hong Kong e Taiwan.

O bispo D. Stephen Lee presidiu, no Domingo, à Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos, manifestação que todos os anos atrai milhares de fiéis a Macau.

Cumprindo uma tradição com mais de três séculos, a Procissão – recria os momentos cruciais da Paixão e Morte de Jesus Cristo – realiza-se sempre no primeiro fim-de-semana da Quaresma e divide-se por dois dias. No sábado, a Procissão da Cruz saiu da igreja de Santo Agostinho, ao início da noite, e transportou a imagem de Cristo, vergado sob a Cruz, até à igreja da Sé Catedral, onde decorreu o Sermão do Horto, em Português.

O vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, padre Daniel Ribeiro, foi o escolhido para proferir a primeira grande prelecção do fim-de-semana. O sacerdote exortou os fiéis a seguir os passos e o exemplo de Cristo, e a abraçar a dimensão redentora do sofrimento: «Um grande pregador italiano, o agora cardeal D. Raniero Cantalamessa, diz-nos, num dos seus sermões, que a maturidade da fé é louvar a Deus no sofrimento. A maturidade da fé é aqui que está. Em dizer: “Seja feita a tua vontade, mas não a minha”. Queridos irmãos e irmãs, que cada um carregue a sua Cruz, mas que nós, com a mesma maturidade de Jesus, também possamos dizer: “Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade”. Que o senhor nos ajude a sermos fiéis até ao fim. Que o Senhor nos ajude a perseverarmos e, um dia, a vivermos com Ele na Eternidade».

O Sermão do Horto, lembrou o padre Daniel em declarações a’O CLARIM, tem uma importância fulcral na sequência de acontecimentos que levam à crucificação de Jesus Cristo no Calvário e à posterior Ressurreição do Filho de Deus feito Homem. Ao aceitar o sofrimento e a terrível experiência à qual se submeteria, Jesus dá o passo que abre as portas à redenção dos pecados do Homem e à salvação da Humanidade. «O Sermão do Horto é o sermão que Jesus proferiu na noite de Quinta-feira Santa. É um sermão feito num momento de agonia, o momento em que começa efectivamente o sofrimento de Jesus. É neste momento que pede aos Apóstolos para rezarem por Ele. Jesus acaba, depois, por rezar sozinho, e pede ao Pai, por três vezes, para afastar dele esse cálice, para afastar dele esse sofrimento. Historicamente, este sermão acontece não na Quaresma, mas no início do Tríduo Pascal, na noite de quinta-feira», explicou o padre Daniel.

«Na sexta-feira à tarde, ouvimos as últimas palavras de Jesus, que são recordadas no Sermão do Calvário. Quando Jesus cumpre a Via-Sacra, não diz nada, mas antes da crucificação profere aquelas que acabam por ser as suas últimas palavras. Este sermão, o segundo, é feito no final da Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, que é um pouco mais longa e na qual são assinaladas algumas das estações da Via-Sacra pela cidade de Macau. E porquê Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos? Porque nos coloca no caminho de Jesus, em direcção à glória, em direcção à ressureição. Jesus passa pela agonia do Horto das Oliveiras, e depois pela agonia do Calvário. Estes dois sermões mostram momentos de sofrimento muito intensos, pelo quais Jesus passou, tanto no Horto, como no Calvário», acrescentou o padre Daniel.

FÉ SEM

FRONTEIRAS

Em Macau, a devoção a Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos é secular e arrasta multidões. A Procissão da Cruz, no sábado, e do Senhor Bom Jesus dos Passos, no Domingo, encontram-se entre as mais concorridas manifestações de fé vividas no território. Carlos Anok Cabral, presidente da Mesa Directora da Confraria do Senhor Bom Jesus dos Passos, referiu que este ano a adesão a ambas as procissões superou as melhores expectativas. O dirigente considera que a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos tem uma projecção cada vez maior fora das fronteiras da RAEM. «O número de participantes ultrapassou as nossas estimativas e superou o número de pessoas que participaram na Procissão no ano passado. Houve muitas mais pessoas a participar este ano e este aumento é notório, até no número de funcionários que a Polícia de Segurança Pública e a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego colocaram nas ruas» revelou Carlos Cabral a’O CLARIM. «Tirando um pequeno incidente com o sistema de som, logo no início da Procissão, este ano correu tudo muito bem, com a colaboração da PSP, dos Serviços de Tráfego e das paróquias. As paróquias da diocese de Macau também convocaram os seus paroquianos e enviaram acólitos para ajudar durante a Procissão. Contámos também com o contributo de uma das paróquias de Hong Kong, que enviou os seus acólitos para participar em conjunto connosco. Foi para nós uma enorme honra recebê-los», disse.

Para além de fiéis de Hong Kong, a Procissão do Senhor Bom Jesus dos Passos trouxe a Macau fiéis de toda a Nação Chinesa, sendo que o maior contingente de peregrinos chegou do outro lado do Delta do Rio das Pérolas. «Reparámos que este ano houve mais fiéis, não só locais mas também provenientes da China continental. Acolhemos três grupos que vieram de uma das paróquias de Hong Kong. Um dos grupos integrava mais de cem pessoas. Já quanto aos outros dois grupos, um contava com mais de trinta fiéis e o outro com mais de vinte. Vários pequenos grupos vieram da China continental e houve grupos que vieram de Taiwan», concluiu Carlos Anok Cabral.

Marco Carvalho