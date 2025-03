SÃO JOSÉ, ESPOSO DA VIRGEM SANTA MARIA, É CELEBRADO A 19 DE MARÇO

Solenidades, oração e convívio

“A 19 de Março, celebrar-se-á a Solenidade de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo”, informa a edição de Março do Boletim da Sé. A publicação refere que “São José é conhecido também como José de Nazaré; José, o Carpinteiro; e São José Operário, por causa da sua profissão. Daí ser considerado o padroeiro dos trabalhadores e das famílias, para além de ser o Patrono Universal da Igreja Católica”.

VIA-SACRA – A igreja da Sé Catedral acolhe, até à última sexta-feira do Tempo da Quaresma, um momento de oração dedicado à Via-Sacra.

Na Missa Dominical do passado dia 9 de Março, na Sé Catedral, a comentarista anunciou que «todas as sextas-feiras, até ao final da Quaresma, será rezada a Via-Sacra, com início às 17:00 horas».

Na prática, os fiéis de língua portuguesa estão convidados a rezarem a Via-Sacra nos dias 14, 21 e 28 de Março; e ainda nos dias 4 e 11 de Abril.

DIA DE ESPIRITUALIDADE QUARESMAL – A igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó, volta a ser palco de um dia reservado à espiritualidade, depois do sucesso registado no passado dia 15 de Fevereiro, aquando do primeiro encontro de fiéis na zona da antiga leprosaria de Ká-Hó. A segunda edição está agendada para 15 de Março (9:30 horas – 18:00 horas). Haverá períodos de formação, oração, Via-Sacra, adoração ao Santíssimo Sacramento e Missa (a ser celebrada pelas 16:00 horas).

Os interessados deverão contactar o Cartório da Sé ou os coordenadores das pastorais, a fim de procederem à respectiva inscrição.

PEREGRINAÇÃO AO SEMINÁRIO DE SÃO JOSÉ – O Seminário de São José é um dos lugares designados pela diocese de Macau para as celebrações do Ano Jubilar. Nesse âmbito, está a ser organizada uma peregrinação desde a igreja da Sé Catedral até à igreja do Seminário de São José, a realizar no dia 22 de Março (9:30 horas). Os fiéis deverão chegar à Sé até às 9 horas e 15 minutos.

Os participantes receberão indulgência, “desde que cumpridas as condições estabelecidas para o efeito”.

ANUNCIAÇÃO DO SENHOR – Quase a terminar o mês, a Igreja Católica celebra a Solenidade da Anunciação do Senhor, mais precisamente no dia 25 de Março. “Esta comemoração teve origem nos primeiros séculos do Cristianismo e tem por base o anúncio feito pelo anjo Gabriel a Maria de que Ela seria a Mãe de Jesus Cristo”, refere o Boletim da Sé.

DONATIVO QUARESMAL – A Cáritas de Macau já lançou a campanha de angariação de donativos, que realiza anualmente no período da Quaresma. Para o efeito, foram colocados envelopes à entrada da Sé Catedral, podendo ser entregues na Sacristia ou no Cartório da Sé.

J.M.E.