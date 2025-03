VIA CRUCIS VIRTUAL A PARTIR DE HOJE

Sexta-feira Santa: Guia recebe “Via-Sacra para o Homem Moderno”

A partir de hoje, 14 de Março, e durante as próximas cinco semanas, a Associação de Leigos Católicos de Macau vai promover uma reflexão sobre o sofrimento a que se submeteu Jesus Cristo pela redenção dos pecados do Homem. A organização vai publicar, faseadamente, uma versão virtual da Via-Sacra, composta por vídeos alusivos aos momentos mais significativos dos Passos da Paixão.

A iniciativa culmina a 18 de Abril, Sexta-feira Santa, com a realização da “Via-Sacra para o Homem Moderno”. Organizada pela Associação de Leigos Católicos de Macau há mais de duas décadas, a celebração procura recriar os passos do Caminho da Cruz na Colina da Guia, investindo a vivência quaresmal de uma abordagem contemporânea. «A Via-Sacra recebeu esse nome, de “Via-Sacra para o Homem Moderno”, porque procuramos fomentar uma reflexão sobre as problemáticas quotidianas contemporâneas. Em cada uma das estações vamos reflectir sobre os passos da Paixão de Jesus Cristo, tendo como ponto de partida uma passagem bíblica, mas também uma análise do sofrimento a que está sujeito o homem moderno», explicou Jenny Lao Phillips, em declarações a’O CLARIM. «Este evento diferencia-se das demais Vias-Sacras que se realizam em Macau porque, antes de mais, é conduzida ao ar livre, tal como o Caminho da Cruz original. Por outro lado, convidámos os participantes a carregar uma cruz em tamanho real para que possam ter noção do peso da cruz que Jesus carregou pela remissão dos nossos pecados. Por fim, é diferente de todas as outras por abranger essas reflexões sobre a nossa vida quotidiana, digam respeito a problemáticas globais, a desafios sociais ou a questões de natureza pessoal», acrescentou a dirigente da Associação de Leigos Católicos de Macau.

No ano passado, a “Via-Sacra para o Homem Moderno” atraiu à Colina da Guia cerca de trezentos fiéis que recriaram os passos da Paixão de Cristo. Dadas as características da iniciativa, a opção pela Guia é a mais racional. «A “Via-Sacra para o Homem Moderno” começou a ser organizada há mais de vinte anos e a Guia foi escolhida por ser um espaço ao ar livre, com um percurso que comporta alguma dificuldade e áreas onde podemos parar para cada uma das cinco estações do Caminho da Cruz que seleccionámos. Uma vez que se trata de um parque ajardinado, as outras pessoas não são prejudicadas. É óbvio que todos os anos temos de solicitar autorização ao Governo para lá organizar o certame», reconheceu a também docente da Universidade de São José.

Pela primeira vez, este ano a realização da Via Crucis é precedida pela dinamização de uma via-sacra virtual. A Associação de Leigos Católicos de Macau vai publicar todas as sextas-feiras, até ao Tríduo Pascal, um vídeo alusivo à Paixão e Morte de Jesus Cristo. O objectivo é fomentar uma reflexão mais aprofundada sobre o mistério pascal. «Vamos disponibilizar o vídeo alusivo à primeira estação da Via-Sacra esta sexta-feira, e à segunda estação na próxima semana. Vamos publicar um novo vídeo todas as sextas-feiras. Na Sexta-feira Santa vamos disponibilizar a transmissão integral da Via-Sacra para todos aqueles que não podem participar presencialmente na iniciativa», adiantou Jenny Lao Phillips. «Este é um evento que está aberto a todos os católicos. Não enviamos convites a título individual para ninguém, mas o bispo D. Stephen Lee já nos transmitiu a informação que se vai juntar a nós na Via-Sacra», concluiu a dirigente associativa.

M.C.