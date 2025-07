COMISSÃO DIOCESANA DA JUVENTUDE ORGANIZOU VISITAS A MONG-HÁ E SEAC PAI VAN

Jovens levam afecto a lares de idosos

A Comissão Diocesana da Juventude levou dois grupos de jovens a outros tantos lares de idosos geridos pela Cáritas de Macau, na segunda metade do mês de Junho. A experiência serviu para promover o diálogo intergeracional e encorajar a um maior respeito pelos mais velhos.

Incentivar o diálogo entre gerações e fomentar uma maior valorização dos mais velhos. Este foi o grande objectivo que norteou as duas visitas a lares de idosos que a Comissão Diocesana da Juventude promoveu durante o mês de Junho. Dois grupos de jovens, constituídos por alunos do Ensino Secundário e por estudantes do Ensino Universitário, acederam ao desafio lançado pela organização e visitaram os lares de terceira idade geridos pela Cáritas em Mong-Há e Seac Pai Van.

A primeira das duas iniciativas ocorreu a 14 de Junho. Um grupo de cerca de uma dezena de jovens voluntários, acompanhados por membros da Comissão Diocesana da Juventude, visitaram os utentes do Asilo de São Francisco Xavier, em Mong-Há. A acção ofereceu aos visitantes a oportunidade para tomarem o pulso ao funcionamento quotidiano da instituição e aos cuidados que são oferecidos aos mais velhos. «Dividimos os jovens que participaram nestas visitas em dois grupos. Um dos grupos era constituído por cerca de uma dezena de jovens voluntários de longo prazo. Estes visitaram o lar de idosos da Cáritas em Mong-Há», explicou Tammy Chio em declarações a’O CLARIM, acrescentando: «Este grupo, que se deslocou a Mong-Há, define todos os anos um plano anual de trabalho, com actividades pensadas antecipadamente. Estas permitem-lhes conhecer um pouco melhor a sociedade em que estão inseridos, mas também fazer algo em prol da mesma. Desta feita, o que estava previsto era visitar este lar da terceira idade».

A 21 de Junho, foi a vez de um segundo grupo de jovens, igualmente liderados pela vice-directora da Comissão Diocesana da Juventude, deslocar-se a Seac Pai Van para uma iniciativa semelhante. A visita às instalações da Cáritas em Coloane cumpriu os mesmos objectivos, ainda que se tenha revestido de uma nuance particular. «No sábado, 21 de Junho, fui com um grupo de jovens visitar o Lar de Idosos da Cáritas em Seac Pai Van. Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito das celebrações do Jubileu da Esperança em Macau. A maior parte dos jovens que participaram são católicos e a abordagem foi um pouco diferente, até porque eles partiram para esta visita com um sentido de missão, com o objectivo de fazer algo bom em prol da sociedade», enfatizou a dirigente.

Para os idosos do Asilo de São Francisco Xavier e do lar da terceira idade da Cáritas em Seac Pai Van, o que se prefigurava como mais um dia normal acabou por se transformar numa oportunidade para conviver, brincar e partilhar memórias pessoais. Os voluntários levaram às duas casas de repouso a jovialidade característica da idade. Os mais velhos retribuíram com histórias de vida e com a sabedoria de quem viu o mundo mudar incontáveis vezes. «Os jovens brincaram com os idosos, ouviram as suas histórias, ficaram a conhecer um pouco mais sobre o seu percurso de vida», contou Tammy Chio.

Marco Carvalho