Mente sã em espaço são

DIOCESE DE MACAU E DSEJ ASSINAM CARTA DE INTENÇÕES PARA USO DE TERRENOS COM FINS EDUCATIVOS

A diocese de Macau e a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude assinaram uma carta de intenções para o uso de terrenos com fins educativos, no passado dia 15 de Novembro, na Torre de Macau, refere uma nota emitida pela DSEJ.

Na mesma ocasião foram também firmados protocolos entre a DSEJ e a Fundação Escola Portuguesa de Macau, Federação das Associações dos Operários de Macau e os Salesianos de D. Bosco, entre outras entidades e instituições ligadas ao Ensino.

A DSEJ esteve representada pelo director Lou Pak Sang e o Governo pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

Após a cerimónia de assinatura dos protocolos teve lugar uma reunião conjunta entre os Conselhos de Educação para o Ensino Não Superior e de Juventude. Durante os trabalhos, o chefe da Divisão de Equipamentos Educativos da DSEJ, Wong Chio In, “deu a conhecer a situação em que se encontra o projecto ‘Obra de Céu Azul’, que permitiu melhorar o ambiente de ensino e criar mais condições para que todos os alunos em idade escolar tenham a possibilidade de usufruir de um ensino não superior de alta qualidade”, sublinha o comunicado da DSEJ, acrescentando que “actualmente três escolas já desocuparam as suas instalações, em pódios de edifícios, e onze assinaram a carta de intenções do projecto ‘Obra de Céu Azul’”.

A Redacção