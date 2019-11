ENCONTRO DAS COMUNIDADES MACAENSES TEM AMANHÃ INÍCIO

Manter viva a identidade macaense

Os Encontros das Comunidades Macaenses realizam-se em Macau, de três em três anos, sem interrupção, desde 1993. O próximo – o nono – arranca já este sábado e termina a 29 de Novembro.

É um acontecimento histórico que vai reunir mais de mil macaenses espalhados maioritariamente pelos Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Austrália, Portugal e Hong Kong.

A ideia nasceu numa pequena reunião em casa de Lourenço Conceição, decorria o ano de 1991. «Estiveram presentes José Luís Sales Marques, Armindo Ferreira e mais alguns ilustres dos quais já não me lembro dos nomes», recordou há dias Lourenço Conceição, que reside actualmente em Toronto, no Canadá.

A sugestão foi apresentada, em 1992, aos presidentes das Casas de Macau de Portugal, Toronto, Brasil, Austrália e da UMA (União Macaense Americana), aquando da sua visita a Macau a convite do Governador General Vasco Rocha Vieira e do então Secretário-Adjunto António Manuel Salavessa da Costa, que de pronto deram todo o apoio à iniciativa. E assim surgiu o primeiro Encontro das Comunidades Macaenses!

Após a passagem da Administração para a China, os Chefes do Executivo, Edmund Ho e Fernando Chui Sai On, continuaram a apoiar os Encontros das Comunidades Macaenses, permitindo que macaenses de todo o mundo se reúnam em Macau, o que para muitos constitui a única oportunidade de reverem os locais mais emblemáticos da sua vivência no território e familiares e amigos de longa data.

Um dos momentos altos do programa é a celebração da missa na Sé Catedral e a fotografia de “família” nas Ruínas de São Paulo.

Henrique Manhão