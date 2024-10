LIVRO SOBRE VOCAÇÕES SERÁ LANÇADO A 20 DE OUTUBRO

Música para Maria na igreja de São José

A igreja do Seminário de São José acolhe ao final da tarde deste sábado, 5 de Outubro, o recital “Magnificat – Concerto para o Mês do Rosário”, iniciativa com que a Associação Católica Cultural de Macau assinala o mês das Missões, do Rosário e da devoção mariana que lhe está associada.

Especializado em música sacra, o coro de Hong Kong, Vox Antiqua, regressa a Macau para um concerto que tem a figura da Virgem Maria como principal referência. Com Andrew Leung na direcção musical, o grupo vai apresentar peças corais e composições para órgão, de compositores como Franz Bibl, David Briggs, Johan Sebastian Bach ou Doming Lam. O destaque da apresentação musical, que traz até Macau os organistas Kenneth Ma e Chere Ko, é ainda assim o Magnificat, de Antonio Vivaldi, cântico que intitula o concerto e cujo a própria Virgem Maria terá proclamado.

Por meio do recital “Magnificat – Concerto para o Mês do Rosário”, a Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) pretende oferecer, através do recurso à música sacra, um entendimento mais profundo do significado e da importância de Outubro, mês do Rosário, bem como evidenciar a amplitude do amor que Deus inspirou a Nossa Senhora. A entrada é livre e início está marcado para as 17:00 horas.

Sendo que a Igreja também dedica o mês de Outubro às missões e ao fomento das vocações, a ACCM irá lançar, a 20 de Outubro (Dia Mundial das Missões), um novo livro de fotografia, da autoria de António Leong. A obra é o resultado de um projecto que desenvolveu no âmbito do Ano Diocesano das Vocações, que se prolonga até 8 de Dezembro. «De forma a associar-se ao Ano Diocesano das Vocações, a Associação Católica Cultural de Macau lançou o projecto fotográfico “Regnum Caritatis”. Trata-se de uma série fotográfica, a preto e branco, que reúne retratos de quase uma centena de sacerdotes e de religiosas que servem a Igreja em Macau e que captura as suas “histórias de amor” pela Igreja de Cristo e pelo seu povo», disse Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM.

«A nossa associação teve a honra de convidar António Leong, ele próprio um católico local, a fotografar este projecto tão especial. Através destas fotografias e das palavras de encorajamento de cada um dos fotografados, os leitores vão poder sentir a dedicação altruísta destes sacerdotes e destas religiosas, compreender melhor o amor que sentem por Cristo e entender porque decidiram dedicar toda a sua vida ao serviço da Igreja em Macau. Com esta obra, queremos também encorajar os mais jovens a responder com generosidade ao chamamento de Deus», acrescentou a directora executiva da Associação Católica Cultural de Macau.

