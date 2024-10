BAZAR E ECO-MERCADO, AMANHÃ, NO COLÉGIO DIOCESANO DE SÃO JOSÉ N.º 3

Palestras de curta duração sobre São Francisco de Assis, ambiente e sustentabilidade

Um bazar e um mercado ecológico vão estar amanhã, 5 de Outubro, abertos ao público no Colégio Diocesano de São José n.º 3 (situado nas traseiras do Paço Episcopal), entre as 14:00 horas e as 18 horas e 30.

A iniciativa, organizada pela Comissão Diocesana para a Vida, pelo Bosco Youth Service Network e pelas Filhas de São Paulo, no âmbito dos preparativos para o décimo aniversário da publicação da Encíclica Laudato Si’ (2015-2025), pretende assinalar a Festa de São Francisco de Assis, que desde ontem vem sendo celebrada pelos católicos de todo o mundo.

Segundo os responsáveis pelo evento, são cinco os objectivos a alcançar: seguir o exemplo de vida de São Francisco de Assis, aprofundar a ligação das pessoas com a natureza e a sua fé, compreender que todas as coisas são criadas por Deus, aprender a estimá-las e a cuidar delas, e trabalhar em conjunto para criar um ambiente de vida mais amável para as próximas gerações.

Para além do bazar e do mercado ecológico, serão realizadas várias palestras de curta duração, a partir das 14 horas e 30, intituladas: “A ideia e o objectivo da Bosco Green Store”, “Um projecto de um minuto”, “Partilha da Eco-mãe”, “O mangal como solução natural para os desafios ambientais de Macau (em Inglês)”, “Do livro de histórias às visitas de estudo: Práticas de educação ambiental na coexistência entre a montanha e o mar de Macau”, “São Francisco e a protecção ambiental no campus”, “Desafios da gestão de um café e protecção ambiental”, “A ideia de sustentabilidade” e “Nova vida para as borras de chá”.