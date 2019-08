“JOYFUL FEAST 2019” – FESTIVAL REUNIU JOVENS DE VÁRIAS REGIÕES

Em Cristo não há fronteiras

Macau viveu, pela primeira vez, o “Joyful Feast – Eucharistic Congress & Youth Festival FYI” que teve lugar no campus da Universidade de São José (USJ), na Ilha Verde, e estendeu-se à cidade com o “workshop” “Evangelization Fever”, liderado pelo padre belga Emmanuel.

O evento durou três dias, de 19 a 21 de Julho, e foi organizado pela “TOUCH Community” com o apoio da diocese de Macau e de algumas individualidades, trazendo a espiritualidade e a comunhão de fé que se vive em Medjugorje a cerca de quatrocentos participantes.

Sherman Luk, um dos fundadores da “TOUCH”, entidade que organiza o Festival há quase uma década em Hong Kong, é o grande impulsionador deste evento juvenil. Devido às inúmeras peregrinações que realizou ao Santuário de Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, tornou-se um instrumento da “Gospa” (Nossa Senhora, em Croata) e da Luz Celeste que incide na “vila entre montanhas”, este o significado do nome Medjugorje. Sherman Luk é um dos muitos exemplos de quem sentiu o chamamento e se deixou transformar pela Graça Divina.

Em Macau pôde-se assistir a um evento católico, organizado em formato de retiro, que procurou reunir jovens provenientes de vários pontos da Ásia, sendo a grande maioria de regiões próximas de Macau. O evento contou também com a participação de adultos de várias idades, alguns acompanhados dos filhos, e de inúmeros sacerdotes e irmãs. No fundo, como nos disse o fundador, Sherman Luk, o evento é para todos os que se sintam jovens ainda de coração, independentemente da idade, vocação ou nacionalidade.

A “TOUCH” revelou enorme capacidade de organização, com a simplicidade e humildade características dos verdadeiros cristãos.

Aos participantes que efectuaram a inscrição “online” foi entregue o passe correspondente aos dias da acreditação. Embora gratuito, a organização recolheu donativos com o objectivo de financiar o evento no futuro. Foi constituída uma equipa para distribuir material de apoio, com vista a colmatar alguma necessidades durante o decurso do Festival. Também um pequeno rádio foi entregue aos participantes para que estes pudessem ouvir a tradução simultânea das intervenções.

Aos jovens oriundos de regiões mais distantes foi-lhes facultado um “colchão” individual insuflável e uma manta, para que pernoitassem no campus. As refeições foram confeccionadas na cantina da USJ. Deste modo sobrou mais tempo para as inúmeras actividades do programa e para o convívio entre todos.

Tudo foi pensado de forma a concentrar os jovens no local, mantendo-os focados no que lhes era oferecido – acima de tudo, respostas às suas necessidades humanas e espirituais, sendo as despesas geridas à medida da carteira de um jovem.

Desde os sacerdotes convidados, às palestras e momentos de fé e espiritualidade, passando pelo grupo de jovens responsável por coordenar o evento, pelo grupo musical e pelos diversos itens comercializados pela “TOUCH”, prevaleceu sempre a qualidade, selada com o amor a Cristo e à Santa Mãe.

Entre outros produtos, destacamos o “kit” formado por um CD com música de Adoração Eucarística, uma t-shirt e um saco de pano com umas breves palavras do Evangelho de São João (Jo., 1:14) que nos apontam a Jesus que se fez homem. Num dos lados do saco lemos: “A Palavra se fez carne”, e no outro: “e Habitou entre nós”.

O Festival foi concebido para estar centrado na Adoração Eucarística. Tudo nos leva a Jesus Eucarístico – o Caminho, a Verdade e a Vida (João 14:6) no centro da fé católica. Desta forma, a “TOUCH” pretende que os jovens tenham consciência pela fé da verdadeira presença do Senhor na Eucaristia e sintam vontade de ir ao Seu encontro daqui em diante. Valorizando esses momentos, seja na Santa Missa ou na Adoração Eucarística.

Na capela da Universidade de São José, durante os dias do encontro, o Santíssimo Sacramento foi exposto toda a noite, permitindo a cada jovem um momento mais íntimo com o Senhor no silêncio da noite. Em resultado desta aproximação à Eucaristia, a “TOUCH” encaminha os jovens ao encontro dos outros sacramentos, como o da Confissão que esteve igualmente presente no Festival, sendo por vezes pouco procurado nestas idades.

E como Jesus veio ao mundo gerado por Nossa Senhora, sendo ela a Mãe de Deus e da Igreja, a “TOUCH” tem muito presente a devoção mariana. Por isso, dá a conhecer a sua importância na vivência da fé de cada um. Nós, católicos, temos consciência que a Virgem Maria é muito importante, sendo muito amada pela Igreja desde os dias em que Jesus encarnou no seu ventre e por ela veio ao mundo.

A professora Anna Chan, antes da missa do dia inaugural do evento, proferiu uma palestra sobre a Santa Missa; como devemos estar presentes na Celebração Eucarística e recebermos o que nos é oferecido neste momento em que o Céu toca a Terra. Tudo feito de forma aos jovens valorizarem a Missa e a nutrirem uma relação próxima, em comunhão com Jesus Eucarístico.

O sacerdote americano Joseph Mary Deanne celebrou missa após a palestra da professora Anna Chan. Na homilia, num discurso próximo dos jovens, o padre Joseph consolidou a mensagem da professora Anna Chan, demonstrando com exemplos o mistério da Santa Missa vivido por grandes santos místicos, que tiveram pela Graça Celeste a oportunidade de assistirem a fenómenos místicos, como a própria presença do Senhor no sacerdote e do Seu sacrifício sobre o altar, durante a celebração eucarística. Afirmou que durante a Missa viajamos no tempo e voltamos a estar com Maria Santíssima aos pés da Cruz, no Calvário.

Na capela da Universidade de São José, o padre Emmanuel falou sobre evangelização. Com um simples exercício matemático sobre a população global, apontou cerca de dois mil milhões de cristãos no planeta e desafiou os jovens a serem um instrumento de evangelização – para que façam crescer o número de cristãos num mundo cada vez mais secular.

Se pudéssemos resumir o evento em poucas palavras, diríamos que se tratou de um retiro de três dias, numa atmosfera jovem muito envolvente e em comunhão com Maria Santíssima, numa caminhada ao encontro da presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Assim se construiu uma relação, imbuída pela desejo de estar na Sua presença, guiados pela Santa Mãe, num clima de muita animação, música, devoção, oração, fé e silêncio.

A “TOUCH Community” está de parabéns pelo projecto e pelas iniciativas que vem realizando, bem como todos os que olvidaram esforços para que o evento fosse possível em Macau. Os frutos das sementes agora plantadas serão certamente colhidos no futuro.

Aos muitos participantes que foram tocados pela fé, deseja-se que vivam nas suas vidas a espiritualidade que receberam e sintam a inspiração e a coragem de a transmitir no meio onde vivem. Que haja mais jovens a sentirem o desejo de participar em iniciativas semelhantes, de forma a juntos enaltecerem e viverem os valores da fé católica.

Jesus fundou uma Igreja. Certamente que deseja vê-la cheia e todos reunidos a Seu lado. Ele escolheu doze apóstolos, e um deles abandonou-o e traiu-o. Que em cada um de nós esteja o desejo de preencher esse lugar deixado vazio com amor e fidelidade ao Senhor.

Miguel Augusto