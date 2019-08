HO IAT SENG VISITOU O CLARIM

Fontes, subsídios e legislação por melhorar

O candidato a Chefe do Executivo, Ho Iat Seng, visitou as instalações d’O CLARIMna manhã da passada terça-feira, no âmbito dos encontros realizados nas últimas semanas com entidades locais de matriz portuguesa.

O ex-presidente da Assembleia Legislativa visitou os Órgãos de Comunicação Social que se publicam em Macau na língua de Camões, sendo O CLARIM o jornal mais antigo a fazê-lo desde 1948, de forma ininterrupta.

Ho Iat Seng foi recebido na redacção d’O CLARIM pelo administrador Alberto Santos e pelo editor José Miguel Encarnação. Este começou por explicar que O CLARIM– até à data – é o único jornal trilingue publicado em Macau, o que suscitou grande curiosidade por parte do candidato, que quis saber pormenores sobre a produção do jornal em termos práticos.

Já na sala de reuniões, acompanhado por Iau Teng Pio, deputado da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng ouviu dos representantes do semanário católico a promessa de tudo virem a fazer para o sucesso do novo Governo, não deixando no entanto de manifestar algumas preocupações em relação ao presente e futuro da imprensa escrita em Macau.

Entre outros assuntos, foi abordada a já habitual questão – sempre levantada nestas ocasiões – da melhoria dos canais de acesso às fontes, nomeadamente ao nível dos gabinetes do Chefe do Executivo e dos secretários, e das direcções de serviço da Administração Pública.

O financiamento público dos Órgãos de Comunicação Social foi outro dos temas colocados em cima da mesa, numa época em que os custos de produção têm vindo a aumentar ao longo dos últimos anos, sem que haja uma actualização dos montantes atribuídos. Na resposta, Ho Iat Seng disse não poder prometer nada em concreto, uma vez que ainda não foi eleito e muito menos tomou posse. Dado ser esta uma preocupação de todos os Órgãos de Comunicação Social, garantiu que irá procurar inteirar-se sobre o programa de financiamento do Governo e proceder em conformidade com as necessidades actuais.

Por último, foi manifestada preocupação sobre a redacção do artigo 25º da proposta de lei de bases da protecção civil, tendo Iau Teng Pio explicado que se trata de «uma norma que apenas será accionada durante um curto espaço de tempo», o que não afecta a liberdade de Imprensa. «O artigo só se aplica quando é hasteado o sinal 8 de tufão, numa altura em que a maior parte dos jornalistas não está a trabalhar. Uma vez retirado o sinal, tudo volta à normalidade. A finalidade do artigo é evitar alarmismos infundados junto da população», acrescentou o deputado.

No final do encontro, Ho Iat Seng foi presenteado com os três volumes da colectânea “História da Salvação”, publicada pel’O CLARIM, que marca o reinício da actividade editorial do Semanário Católico de Macau.

A Redacção