INICIATIVA BENEFICIOU CERCA DE UMA CENTENA DE TRABALHADORES NÃO-RESIDENTES

Católicos e budistas de mãos dadas por quem precisa

A missão claretiana em Macau, dinamizadora do programa Mother’s Meal, voltou no passado fim-de-semana a juntar forças com uma instituição budista – o Centro de Meditação Budista Sammappadhāna – e a distribuir cabazes de comida por cerca de uma centena de pessoas em situação de carência alimentar.

A iniciativa, a terceira organizada em parceria pelas duas organizações, num exemplo perfeito de colaboração inter-religiosa, esteve desta feita centrada no grupo de trabalhadores não-residentes que se encontram em regime de “lay off” parcial, explicou o padre Jijo Kandamkulathy, CMF, em declarações a’O CLARIM. «Iniciámos este programa de distribuição de comida logo quando a pandemia de Covid-19 teve início, ao abrigo do Mother’s Meal. Quando a maior parte dos emigrantes filipinos que perderam o emprego deixaram Macau, interrompemos o programa de distribuição regular de refeições quentes, mas continuámos a oferecer cabazes de comida uma vez por mês», recordou o sacerdote da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. «Desta vez, as pessoas que procurámos alcançar foram os trabalhadores migrantes que auferem baixos rendimentos, principalmente aqueles que só recebem salário quando trabalham. Sabe a quem me refiro, não sabe? São trabalhadores que trabalham durante meio mês e depois ficam sem trabalhar durante a outra metade. Eles trabalham durante quinze dias e apenas recebem por esses quinze dias. Foi a pensar nessa categoria de pessoas que organizámos esta iniciativa», acrescentou.

Os missionários claretianos e o Centro de Meditação Budista Sammappadhāna distribuíram no total cerca de uma centena de cabazes alimentares, numa medida coordenada com o Centro Pastoral Católico. Deste modo, as duas organizações procuraram oferecer um pouco de conforto natalício a quem mais continua a sofrer com o impacto da pandemia de Covid-19. «Desde que o programa Mother’s Meal foi instituído que nos mantemos em contacto. Temos vindo a explorar formas de trabalhar juntos, mas esta não é propriamente uma iniciativa motivada pelo Natal. É uma medida de resposta à crise decorrente da pandemia de Covid-19. Ainda assim, durante a distribuição houve o cuidado de desejar Feliz Natal a quem recebeu os cabazes. Foi algo que foi mencionado», explicou o padre Jijo. Segundo ele, «os cabazes incluíam “noodles”, vegetais e outros produtos alimentares, num valor superior a cem patacas».

O Mother’s Meal – “Comida de Mãe”, numa tradução literal para língua portuguesa – foi criado pela Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria logo nas semanas que se seguiram à declaração, por parte da Organização Mundial de Saúde, da pandemia de Covid-19. «Durante os últimos seis meses, apenas ajudámos mães com crianças pequenas. Fizemos chegar ajuda a mães com bebés que estão retidas em Macau, porque os filhos não têm passaporte ou documentos de viagem. Oferecemos-lhes alimentos para os filhos, fraldas e suplementos para a mãe», referiu o padre Jijo.

Marco Carvalho