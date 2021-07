FOTOLEGENDA

ENTREGA DE DIPLOMAS DA USJ– Alunos da Universidade de São José festejam o final dos respectivos cursos, após a “Cerimónia de Entrega de Diplomas de 2021 da USJ”. O evento foi presidido pela Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, tendo contado com a presença de representantes do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, do Governo de Macau, dos corpos diplomáticos acreditados no território, de outras instituições de Ensino Superior, dos doadores da USJ e de associações locais. O reitor, diácono Stephen Morgan, conferiu três diplomas de Doutoramento nas áreas de Gestão de Empresas, Educação e Ciência; 64 Mestrados, 127 Licenciaturas e quatro Diplomas de Associado em tradução Português-Chinês. O discurso de encerramento esteve a cargo do chanceler da USJ, o bispo de Macau, D Stephen Lee.