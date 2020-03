Fotolegenda

COMUNHÃO INOVADORA– O padre Daniel Ribeiro dá a comunhão aos fiéis que ao início da tarde do passado Domingo se dirigiram ao adro da igreja da Sé Catedral, somente para esse efeito, após a conclusão da habitual missa, em língua portuguesa. À semelhança das últimas semanas, a Eucaristia foi celebrada à porta fechada e transmitida pela TDM e por várias plataformas digitais, devido ao surto do Covid-19. A ideia da diocese de Macau em dar a comunhão no adro de algumas igrejas do território já chegou a vários pontos do globo, nomeadamente a Portugal e ao Brasil, tendo inclusivamente sido objecto de notícia nos canais de televisão da comunidade católica Canção Nova, presente nos dois países.