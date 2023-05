CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL RECEBEU DELEGAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA À JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023

Apoio de peso

O cônsul-geral de Portugal em Macau recebeu na passada sexta-feira, 12 de Maio, alguns membros da delegação de jovens católicos da comunidade de língua portuguesa de Macau à Jornada Mundial da Juventude, Lisboa 2023.

Reunidos no Auditório Dr. Stanley Ho, o embaixador Alexandre Leitão trocou algumas impressões com os jovens convidados, que foram acompanhados por alguns dos seus mentores.

Ao que O CLARIMapurou, Alexandre Leitão manifestou todo o apoio do Consulado Geral à iniciativa das paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo em fazerem-se também representar por jovens católicos de língua portuguesa, tendo procurado inteirar-se sobre a motivação destes em se deslocarem a Portugal para o encontro com o Papa.

A delegação à capital portuguesa integra dois guias espirituais – os padres Eduardo Emilio Agüero, SCJ, e Daniel Ribeiro, SCJ –, dois adultos-guias e dois seminaristas, num total de 31 elementos (25 jovens e seis adultos).

Após o encontro com o cônsul-geral, os jovens dirigiram-se ao Centro Juvenil Diocesano para um encontro de formação de preparação para a Jornada Mundial da Juventude.

J.M.E.