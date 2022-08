FOTOLEGENDA

CARMO EM FESTA – À semelhança das restantes oito paróquias da diocese de Macau, voltou a ser celebrada Missa Dominical na igreja de Nossa Senhora do Carmo, no passado dia 7 de Agosto. A cerimónia eucarística contou com a participação de várias dezenas de fiéis, que assim quiseram estar presentes na reabertura da igreja do Carmo, depois do levantamento das restrições impostas pelas autoridades devido ao último surto de Covid-19 registado no território. Por estes dias, a igreja de Nossa Senhora do Carmo completa 137 anos – foi construída em1929 e reconstruída em 1967. Na foto, o pároco da igreja, padre Domingos Un, eleva o Livro dos Evangelhos na procissão de entrada, sob o olhar atento da Assembleia de Fiéis.