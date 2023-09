FESTA PAROQUIAL ASSINALADA COM MISSA E JANTAR

Sé Catedral celebra Natividade de Nossa Senhora

A Igreja Católica assinala hoje a Natividade de Nossa Senhora, o nascimento da mãe de Deus. Na paróquia da Sé Catedral é dia de festa, com a celebração litúrgica a ser comemorada com Missa em Cantonense e Português, e com um jantar para toda a comunidade.

A Sé Catedral de Macau ou igreja da Natividade de Nossa Senhora acolhe ao final da tarde de hoje a celebração da Festa da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria, padroeira da paróquia da Sé Catedral.

O nascimento de Santa Maria, Mãe de Deus vai ser assinalado com uma Eucaristia Solene, presidida pelo bispo D. Stephen Lee. A cerimónia, com início previsto para as 18 horas e 30, será celebrada em Cantonense e Português, antecipou fonte da paróquia da Sé Catedral, em declarações a’O CLARIM.

Depois de concluída a cerimónia eucarística, segue-se um jantar, liderado por D. Stephen Lee, sendo esperados fiéis das várias comunidades que na Sé Catedral procuram acompanhamento espiritual e exercitam a sua fé ao longo do ano.

No que respeita à comunidade católica de língua portuguesa, a celebração da festividade da Natividade da Bem-aventurada Virgem Maria foi antecedida, ao longo dos últimos três dias, pela celebração de um tríduo de oração em louvor a Nossa Senhora. Os fiéis invocaram a intercessão de Nossa Senhora aquando das missas vespertinas celebradas na Sé Catedral, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro, com a recitação de duas orações, uma antes e outra depois da Eucaristia.

A Igreja Católica não tem por hábito celebrar o dia do nascimento dos santos, mas sim da sua morte. Há, contudo, no Calendário Litúrgico, três excepções: nascimento de Jesus Cristo, de São João Baptista – que se manifestou, ainda no ventre de Isabel, diante da proximidade de Maria – e o da própria Virgem Santíssima.

A Natividade de Nossa Senhora é celebrada nove meses depois da celebração da Solenidade da Imaculada Conceição, a 8 de Dezembro. A Festa da Natividade da Virgem Maria é uma das mais antigas festas marianas celebradas pela Igreja. A sua origem estará no acto de dedicação de uma igreja em Jerusalém à Virgem Santíssima, no Século IV. O referido templo, a Basílica de Santa Ana, terá sido erguida no local onde estava situada a casa dos pais de Maria, São Joaquim e Santa Ana. A Igreja Católica começou por assinar a celebração no Século VIII, durante o pontificado do Papa Sérgio I, falecido a 8 de Setembro de 701.

Marco Carvalho