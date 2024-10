FESTA DE SÃO DANIEL COMBONI É HOJE CELEBRADA NA PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Igreja solidária para uma Igreja missionária

A igreja de São José Operário celebra a 20 de Outubro o Dia Mundial das Missões. Para o efeito, entre outras actividades, realiza um bazar solidário com o objectivo de angariar fundos para as actividades missionárias da Igreja Católica. No mesmo dia, o coro “Dolce Voce” actua no concerto evocativo dos 25 anos da inauguração da última igreja construída até ao momento em Macau. Hoje, quinta-feira, a Paróquia assinala com Missa e jantar-convívio a festa litúrgica de São Daniel Comboni, fundador da Congregação dos Missionários Combonianos do Coração de Jesus.

Para os missionários combonianos que servem a Igreja Católica em Macau, a Missa e o jantar-convívio desta noite é uma oportunidade para recordar a vida e o legado do fundador da congregação religiosa a que pertencem.

O padre Rafael Gemelli Vigolo, MCCJ, vigário paroquial da igreja de São José Operário, considera que São Daniel Comboni foi um homem à frente do seu tempo, dada a forma como olhava para a evangelização e para o futuro da Igreja Católica. O carisma do movimento que fundou – argumenta o sacerdote brasileiro – é hoje mais actual do que nunca. «Eu vou ser responsável pela homilia desta quinta-feira e um dos aspectos que vou procurar enfatizar é o facto de a vida de São Daniel Comboni se ter vindo a revelar bastante profética, se tivermos em conta alguns dos temas que estão a ser discutidos este mês, em Roma, no âmbito do Sínodo da Sinodalidade», revelou em declarações a’O CLARIM, tendo explicado: «São Daniel Comboni nasceu em 1831 e morreu em 1881. Foi o primeiro bispo da região onde hoje está o Sudão, numa altura em que ainda não havia missionários; em que não existia ainda Igreja naquela zona. Depois de uma primeira experiência missionária em que viu morrer vários companheiros, Comboni voltou para casa doente, mas não desistiu de África. Depois de muito rezar, de muito meditar, teve a epifania de escrever um plano, chamado “Plano de Regeneração para África” e nele defendeu o princípio de “salvar África com África”. Ou seja, defendia que os próprios africanos fossem protagonistas da Missão».

Seja em África, na Amazónia ou na Areia Preta (em Macau), o aspecto central do carisma comboniano é exactamente o de transformar o “rebanho” local em protagonista da Missão e é essa lavra (no significado bíblico) que os Missionários Combonianos têm procurado levar a cabo na paróquia de São José Operário ao longo do último quarto de século. A igreja e a zona da cidade que lhe está adstrita foi confiada pela diocese de Macau a estes missionários, os quais têm procurado afirmar numa das áreas mais populosas da cidade uma Igreja que se caracteriza pela comunhão, pela participação e pelo sentido de missão.

«Qualquer que seja o lugar para onde somos enviados em missão, o nosso propósito é o de ajudar as pessoas desse lugar a crescerem e a tornarem-se protagonistas da Missão; a ajudarem a desenvolver e a formar o povo de Deus. O Sínodo, este ano, traz exactamente essa mensagem. Ao fim de três anos, temos um Sínodo que designa uma Igreja para todos, para os leigos, de modo a que as pessoas tenham uma maior participação na vida da Igreja. O objectivo é que as pessoas sejam mais escutadas, que o seu potencial seja estimulado, tendo em vista todo o trabalho que podem realizar. O reino de Deus necessita da participação de todos, dos leigos e das pessoas, não apenas do clero», defendeu o padre Rafael.

BAZAR POR UMA IGREJA MISSIONÁRIA

A referida missa em honra de São Daniel Comboni tem início às 19 horas e 30, seguindo-se o jantar-convívio com os paroquianos. A iniciativa antecipa um outro momento de partilha e de união, agendado para 20 de Outubro: o Dia Mundial das Missões. A exemplo do que tem vindo a suceder nos últimos anos, as instalações da igreja de São José Operário vão voltar a ser palco de um pequeno bazar solidário, que tem como grande objectivo angariar fundos para as actividades missionárias da Igreja Católica.

«No dia 20, da parte da manhã vamos ter um bazar missionário, que irá envolver todos os grupos da nossa paróquia. Esta acção é já uma tradição em São José Operário. Assinalamos todos os anos o Dia Mundial das Missões e para além da Missa e de tudo o mais, promovemos a angariação de fundos para financiar a actividade missionária da Igreja», disse o padre Rafael. «O dinheiro é todos os anos destinado a diferentes circunstâncias. O ano passado foi enviado para as vítimas de um terremoto que ocorreu, se não estou em erro, no Afeganistão. Seja como for, a angariação de fundos é sempre organizada com o intuito de olharmos para o outro, no sentido de sairmos de nós mesmos e tentarmos ajudar os outros. É esse o fundamento da Evangelização. Todos os grupos vão preparar e oferecer alguma coisa, seja comida, sejam pequenos adereços e souvenirs. Há pessoas que gostam de fazer bonecas, de fazer “tricot” e coisas assim. Cada grupo oferece algo para que seja vendido nesse dia e o montante angariado é depois então canalizado para uma boa causa», detalhou.

Também a 20 de Outubro, ao início da noite, as instalações da paróquia de São José Operário recebem o grupo coral “Dolce Voce”, dirigido pela maestrina Vanessa Leão, para um concerto evocativo dos 25 anos da inauguração da igreja paroquial. Intitulado “Voando sobre um Quarto de Século”, o concerto tem um custo de 120 patacas, sendo que o dinheiro irá reverter, na totalidade, para a Paróquia. «Este concerto faz parte do programa comemorativo dos 25 anos da Paróquia, mas tem o propósito de ajudar a angariar fundos para pagar a renovação do ar condicionado da igreja. Já foi feita o ano passado uma parte desse trabalho e agora, este ano, vamos executar a outra parte», explicou o sacerdote, concluindo: «A empreitada comporta valores bastante altos. As pessoas têm vindo a colaborar dentro das suas possibilidades. Ao fim de 25 anos já começam a aparecer algumas fragilidades e há coisas que é necessário trocar».

