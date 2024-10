TEÓLOGA INGEBORG GABRIEL VAI PROFERIR DUAS PALESTRAS NA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ

Inculturação e Ambiente: pilares de uma Igreja moderna

A teóloga Ingeborg Gabriel, académica austríaca, vai analisar a Constituição Gaudium et Spes e a Encíclica Laudato Si’, dois dos textos que ajudaram a moldar a Igreja Católica contemporânea.

É uma das mais conceituadas teólogas da actualidade e vai estar em Macau na segunda metade do corrente mês. Especialista em ética e professora emérita da Faculdade de Teologia da Universidade de Viena, a académica austríaca Ingeborg Gabriel vai apresentar, na Universidade de São José, as suas ideias sobre o contributo dado pelo Papa Francisco e pela encíclica da sua autoria, Laudato Si’, para a defesa do Ambiente, e também analisar os dilemas que a sociedade enfrenta – em particular, os católicos – no que toca às políticas de protecção ecológica.

Com um doutoramento em Teologia Católica, a antiga directora da Comissão Austríaca para a Justiça e Paz vai abordar o impacto da Constituição Gaudium et Spes na transformação da Igreja e na própria vivência da fé católica. Com vasta obra publicada sobre a Doutrina Social da Igreja, Ética e Direitos Humanos, Ingeborg Gabriel parte do princípio, consagrado no texto fundamental da Gaudium et Spes, de que Deus “é um Deus activo na história”, para analisar a forma como a fé tem sido inculturada no seio das diferentes culturas desde o Concílio Vaticano II.

Num artigo publicado em 2022, intitulado “Kenosis and Krisis. Christianity’s Incultaration into Modernity”, a teóloga argumenta que a afirmação do novo cânone, consagrado na Gaudium et Spes, ao colocar particular ênfase no mundo moderno, nas suas atitudes e instituições, subjugou a Igreja a uma crise de discernimento. O tema dá o mote à primeira das duas palestras que têm Ingeborg Gabriel como oradora. A iniciativa, de natureza teológica, irá decorrer ao início da noite de 15 de Outubro, na Sala de Conferências da Faculdade de Estudos Religiosos e Filosofia da USJ, no Seminário de São José. A moderação estará a cargo do padre Franz Gassner.

Para segunda-feira, 21 de Outubro, está agendada a segunda intervenção pública de Ingeborg Gabriel. Em “Viver sem Limites? Reflexões cristãs sobre Dilemas Ecológicos”, a académica parte da Encíclica Laudato Si’ para procurar dissecar e compreender os desafios intelectuais e morais que são exigidos ao Homem – novamente, em particular, aos católicos – para enfrentar a crise ambiental sem precedentes com que a Humanidade está confrontada. Também moderada pelo padre Franz Gassner, coadjuvado pela professora Karen Tagulao, tem desta feita como palco as instalações da Universidade de São José na zona do NAPE.

M.C.