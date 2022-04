DIOCESE DE MACAU ENVIA AJUDA À TERRA SANTA

Formação de leitores amanhã na Sé Catedral

A diocese de Macau irá enviar para a Terra Santa, por intermédio da Santa Sé, a quantia de trinta mil 820 patacas, angariada em resultado das colectas realizadas nas missas da Sexta-feira Santa, celebradas a 15 de Abril. O anúncio foi feito pelo padre Daniel Ribeiro no final da missa, em Português, do passado Domingo, na igreja da Sé Catedral. «As colectas da Sexta-feira Santa para apoio às igrejas da Terra Santa foi de trinta mil 820 patacas», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

A 8 de Abril, a Chancelaria da Diocese emitiu uma nota da Cúria Diocesana, segundo a qual “este ano as colectas feitas para apoiar a Terra Santa” seriam “recolhidas na Sexta-feira Santa (15 de Abril), na Liturgia da Paixão do Senhor, e enviadas à Santa Sé, através do Paço Episcopal”. Esta é já uma tradição na diocese de Macau, sendo também uma prática comum um pouco por todo o mundo católico.

Na mesma ocasião, o padre Daniel Ribeiro anunciou ainda que amanhã, dia 30 de Abril, «há formação de leitores, entre as 15:00 horas e as 16 horas e 45, na igreja da Sé Catedral, estando todos os fiéis convidados a participar». A formação é ministrada pelo próprio padre Daniel.

Após a missa dominical em Português, houve Adoração ao Santíssimo Sacramento e reza do Terço, no âmbito da Festa da Divina Misericórdia, cujas celebrações encerraram com missa presidida pelo bispo D. Stephen Lee. Por decisão do Papa João Paulo II, desde Abril de 2000 que o Segundo Domingo de Páscoa é dedicado à Divina Misericórdia.

Este ano, o 3.º Domingo de Páscoa celebra-se a 1 de Maio, coincidindo assim com o Dia do Trabalhador. Segundo o “site” da Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus (Dehonianos), “a ‘festa do trabalho’, criada pela Internacional Socialista em 1889, é celebrada, na Europa, no dia 1 de Maio. A Igreja quis dar-lhe uma dimensão cristã. Por isso, Pio XII, em 1955, instituiu a festa de São José Operário, colocando-a nesse dia. Ninguém mais do que o humilde trabalhador de Nazaré pode ensinar aos outros trabalhadores a dignidade do trabalho, e protegê-los com a sua intercessão junto de Deus”.

A mesma página electrónica refere que “a liturgia deste 3.º Domingo do Tempo Pascal recorda-nos que a comunidade cristã tem por missão testemunhar e concretizar o projecto libertador que Jesus iniciou; e que Jesus, vivo e ressuscitado, acompanhará sempre a sua Igreja em missão, vivificando-a com a sua presença e orientando-a com a sua Palavra” (ver Liturgia na página 6 desta edição).

José Miguel Encarnação