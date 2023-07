“CIDADE DO NOME DE DEUS”: SÉRIE DE OITO VÍDEOS LANÇADA NO DIA 9 DE JULHO

Património Mundial Católico de Macau ganha palco

A Associação Cultural Católica de Macau (ACCM) lançou no passado dia 7 de Julho a série de oito vídeos intitulada “Cidade do Nome de Deus”, dedicada ao Património Mundial Católico de Macau. A estreia da nova série teve lugar no Centro Diocesano e contou com a presença do bispo e presidente da ACCM, D. Stephen Lee. As metragens têm o patrocínio do Fundo de Desenvolvimento Cultural da RAEM.

Na ocasião, D. Stephen Lee afirmou que «o Catolicismo existe em Macau há quase 450 anos, tendo aqui implementado uma rica cultura católica». O prelado notou que «através da arte, da arquitectura e da cultura religiosas as pessoas são inspiradas a buscar o sentido da vida, a verdade, a bondade e a beleza na vida quotidiana».

Segundo uma nota emitida pela ACCM, “a série de vídeos ‘Cidade do Nome de Deus’ visa aumentar a conscientização do público sobre o Património Mundial Católico único de Macau e a sua rica história”. O primeiro episódio, exibido na estreia, foi dedicado às Ruínas de São Paulo; “o marco mais distinto de Macau. Além de ser Património Mundial, as elaboradas esculturas na fachada da antiga ‘Igreja da Mãe de Deus’ retratam importantes ensinamentos da Bíblia e do Génesis até ao Livro do Apocalipse”, refere a mesma nota.

Todos os vídeos são legendados em Chinês e Inglês, a pensar no público local e internacional. A série será igualmente lançada nas redes sociais da ACCM, como Facebook, Instagram e YouTube.

A Redacçao com ACCM