FOTOLEGENDA

TALENTOS PARA MACAU – Professores e finalistas da Universidade de São José (USJ) ouvem com atenção as palavras de agradecimento do professor Yang Huilin pelo grau Doutor Honoris Causa que lhe foi atribuído, no passado dia 8 de Julho. “O professor Yang Huilin é um distinto académico nas áreas da hermenêutica teológica, estudos religiosos e literatura comparada, e actualmente professor na Faculdade de Artes Liberais e ex-vice-presidente da Universidade Renmin da China”, refere a USJ em nota de Imprensa. À semelhança de anos anteriores, realizou-se na Torre de Macau a “Cerimónia de Outorga de Graus de Diplomas” da instituição de Ensino Superior, tendo sido “conduzida em duas sessões distintas: uma na parte da manhã e outra na parte de tarde, de modo a acomodar todos os recém-graduados e seus convidados”. A primeira sessão foi presidida pela Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, e testemunhada pelo Chanceler da USJ, o bispo D. Stephen Lee. No total das duas sessões, foram conferidos nove graus de doutoramento nas áreas de Estudos Governamentais, História, Ciências e Educação; 86 graus de mestrado; 89 graus de licenciatura e 181 diplomas de pós-graduação em Educação. FOTO: USJ