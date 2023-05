CENTRO DIOCESANO ACOLHE INICIATIVA A 10 DE JUNHO

Livros infantis ajudam a desconstruir o tabu da morte

O Auditório do Centro Diocesano, na Rua Formosa, recebe a 10 de Junho uma sessão de partilha sobre morte e luto. Organizada pela Comissão Diocesana para a Vida, a iniciativa tem como orador KC Leung, terapeuta familiar e conselheiro matrimonial de Hong Kong.

A Comissão Diocesana para a Vida quer colocar os católicos de Macau a falar sobre a morte e o luto. Para o efeito, convidou KC Leung, um conhecido terapeuta familiar de Hong Kong. A palestra que irá proferir tem como ponto de partida a leitura de dois livros infantis.

A morte e o luto são assuntos que a sociedade ainda teme e o objectivo da sessão de partilha é desconstruir o tabu que rodeia o fim da vida e a perda dos que nos são mais próximos. «A palestra vai ser orientada por KC Leung, um terapeuta familiar e conselheiro matrimonial, membro da Associação Americana de Terapeutas Familiares e Matrimoniais. O Senhor Leung tem uma vasta experiência no campo da terapia de casal, da terapia familiar e no domínio da educação para a morte. No ano passado, a série de cinco sessões audiovisuais que partilhou com a Comissão foram muito bem recebidas pelo público e foram muitos os que mostraram interesse em aprofundar o conhecimento sobre esta matéria», explicou fonte da Comissão Diocesana para a Vida em declarações a’O CLARIM. «Decidimos, por isso, voltar a convidar KC Leung para dar formação a todos quantos queiram acompanhar e confortar quem esteja a lidar com a experiência do luto. Acreditamos que, com a ajuda dos seus ensinamentos e através da partilha de experiências, os participantes podem sentir-se mais motivados para contribuir para uma sociedade pautada por um maior espírito de companheirismo», acrescentou.

A leitura de dois livros direccionados para o público infantil tem uma importância fundamental na sessão de partilha. As obras – “Someday”, de Alison McGhee e Peter H. Reynolds, e “Badgers’s Parting Gifts”, de Susan Varley – foram seleccionadas por KC Leung por abordarem, com a leveza característica da infância, temas tão fundamentais e complexos como a passagem do tempo, o envelhecimento e a morte. «Os livros infantis costumam usar linguagem simples e de fácil compreensão, bem como ilustrações que ajudam a assimilar a mensagem. Através do recurso a estes dois livros, o orador tenciona levar os participantes a reflectir sobre o significado e o valor da vida e a debater sobre a morte. O objectivo é levar os participantes a entender melhor o luto, o sentimento de perda e a impermanência que permeia a nossa existência terrena», referiu a mesma fonte. «No caso do livro “Badgers’s Parting Gifts”, o protagonista da narrativa é um velho texugo, muito sábio, que costuma ajudar todos os que o rodeiam e que é profundamente respeitado e amado pelos animais da floresta. O texugo relaciona-se com a morte com uma atitude positiva e costuma dizer aos seus amigos que espera que ninguém sinta pena dele quando morrer», ilustrou.

Ministrada apenas em Cantonense, a palestra comporta um custo de inscrição de 280 patacas, sendo que o montante já inclui as duas obras que serão analisadas por KC Leung.

Marco Carvalho